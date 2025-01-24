UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 7. hafta maçlarını tamamlandı. Galatasaray evinde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak puanını 13’e çıkardı ve 9. sırada yer aldı. Beşiktaş ise sahasında Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederek 9 puanla 24. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise dün akşam Lyon karşısında 0-0 berabere kalarak 9 puanla Beşiktaş’ın bir üstünde 23. sırada yer aldı. Galatasaray bu sonuçla play-off oynamayı garantiledi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise son haftada galibiyet alırsa play-off’u garantileyecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımları birbirleriyle eşleşebiliyor mu? İşte detaylar.

1 /10 Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderi son maçlara kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son maçları sonrası eşleşmeler ortaya çıkacak.

2 /10 İşte takımların son maçlar öncesi karşısına çıkabilecek ihtimaller;

3 /10 Galatasaray, son maçına Ajax deplasmanında çıkacak. Sarı-kırmızılılar maçı kazanırsa çok yüksek ihtimalle ilk 8'de yer alacak.

4 /10 Maçın berabere bitmesi ve kaybedilmesi halinde ise play-off turunda mücadele edecek.

5 /10 Fenerbahçe son maçına Midtjylland deplasmanında çıkacak. 9 puanı bulunan Fenerbahçe, maçı kazanırsa ya da berabere kalırsa play-off turunda yerini ayırtacak.

6 /10 Sarı-lacivertliler maçı kaybederse yarı yarıya ihtimalle ya yoluna devam edecek ya da elenecek.

7 /10 Beşiktaş son maçına Twente deplasmanında çıkacak. Fenerbahçe gibi Beşiktaş'ın da 9 puanı bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaş'ta kazanması ya da berabere kalması halinde play-off'ta yer alacak.

8 /10 Beşiktaş maçı kaybederse diğer maçların sonucuna göre yarı yarıya elenebilir ya da yoluna devam edebilir.



9 /10 Son maçlar 30 Ocak günü oynanacak. 30 Ocak'ta TSİ 23.00'te başlayacak maçlar Türk takımlarının da sıralamasını belirleyecek. 31 Ocak günü çekilecek kurada eşleşmeler belli olacak.

