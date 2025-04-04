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UEFA resmen duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark attı

UEFA resmen duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark attı

14:534/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
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UEFA, takımların Avrupa kupalarından elde ettiği gelirleri duyurdu. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına koyduğu miktarlar...

UEFA'nın 49. olağan kongresi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Kongreye UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkanı ve genel sekreteri katıldı.

Kongrede 2023/24 sezonunun finansal raporları açıklanırken UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların elde ettikleri gelirler belli oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise Konferans Ligi'nden elde ettikleri gelirler netlik kazandı.

UEFA'nın açıkladığı rapora göre Galatasaray Türk takımları içinde en çok geliri elde eden kulüp oldu.

Galatasaray:


Şampiyonlar Ligi: 31 milyon 85 bin Euro

Avrupa Ligi: 1 milyon 276 bin Euro

Fenerbahçe: 9 milyon 34 bin Euro

Beşiktaş: 5 milyon 187 bin Euro

#UEFA
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş

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