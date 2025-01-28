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Vinicius Junior’a tarihte eşi benzeri görülmemiş teklif: 1.3 milyar euro!

Vinicius Junior’a tarihte eşi benzeri görülmemiş teklif: 1.3 milyar euro!

17:0428/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Vinicius Junior’a Suudi Arabistan’dan tarihte eşi benzeri görülmemiş teklif hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcuyu satmayı düşünmeyen Real Madrid’in astronomik teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. İşte detaylar.

Suudi Arabistan Devleti, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için dünya tarihine geçecek bir teklif paketi hazırladı.


İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Suudi yetkililer, Vinicius Junior'u ülke futboluna kazandırmak için varını yoğunu ortaya koyma kararı aldı.


Habere göre maddi açıdan tüm şartları zorlama kararı alan Suudi Arabistan Devleti, toplamda 1.3 milyar euro'yu bulan bir teklif ile oyuncu ve kulübünün kapısını çalacak.


Real Madrid'e 300 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlayan Suudi yetkililer, oyuncuya ise yıllık 200 milyon euro net maaş üzerinden 5 yıllık sözleşme teklif edecek.


Oyuncusunu satmayı planlamayan Real Madrid yönetimi ise Vinicius Junior ile yapacağı görüşmenin ardından teklife cevabını vermeyi planlıyor.


Öte yandan haberde, Neymar'ın ayrılığı sebebiyle Al Hilal ve büyük bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Al Ahli'nin bu transferde öne çıkan iki kulüp olduğu belirtildi.


#Vinicius Junior
#Real Madrid
#Suudi Arabistan

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