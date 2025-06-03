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Xabi Alonso'dan Arda Güler'e flaş telefon: İlk önce onu aradı

Xabi Alonso'dan Arda Güler'e flaş telefon: İlk önce onu aradı

Ömer Çelikbaşlı
14:393/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den sonra göreve gelen Xabi Alonso, çalışmalara başladı. Xabi gelir gelmez ilk iş olarak Arda Güler ile görüşme yaptı.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de istediği süreyi bulamayan Arda Güler'in transfer döneminde İspanyol kulübünden ayrılacağı iddia ediliyordu.

Fakat Ancelotti yerine Xabi Alonso'nun gelmesiyle birlikte Real Madrid'de bütün planlar değişti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Carlo Ancelotti'den sonra göreve gelen Xabi Alonso, çalışmalara hızlı başladı.

Alonso'nun, Arda Güler'i aradığı ve bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Gelecek sezonun, geçtiğimiz bu sezondan çok daha farklı olacağını ifade eden Alonso'nun, ilk aradığı ismin Arda olduğu da haberlerde kaydedildi.

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