Yunus Akgün’ün sakatlığı ne, durumu ciddi mi?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.



