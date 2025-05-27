Yunus Akgün’ün sakatlığı ne, durumu ciddi mi?

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün’ün uzun süredir mücadele ettiği sakatlık, sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı.
Yunus Akgün, 2024-2025 sezonunda sakatlığına rağmen fedakarca forma giymeye devam etti.
Sol dizinde yaşadığı menisküs yırtığı, ağrılarla birlikte performansını etkilese de milli oyuncu, Galatasaray’a katkı sağlamak için sahada yer almayı sürdürdü.
Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.