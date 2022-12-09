Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? 10 Aralık maçın ilk 11 kadrosu

2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Adana Demirspor ile Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Antalya'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de 2. ve 3. sırada yer alan iki takımın mücadelesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik.
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor Galatasaray maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor Galatasaray maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Stambouli, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga
Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Emin Bayram, Abdülkadir, Dubois, Berkan Kutlu, F.Midtsjö, Yunus Akgün, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Gomis