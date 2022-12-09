Özgün Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? 10 Aralık maçın ilk 11 kadrosu
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Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? 10 Aralık maçın ilk 11 kadrosu

Süper Lig’e Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından takımlar son durumu görmek için hazırlık mücadeleleri oynamayı sürdürüyor. Bu kapsamda yeni sezonda şampiyonluk hedefi olan iki takım Galatasaray ve Adana Demirspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Galatasaray Adana demirspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Adana demirspor

2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Adana Demirspor ile Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Antalya'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de 2. ve 3. sırada yer alan iki takımın mücadelesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor Galatasaray maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Galatasaray maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Stambouli, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Emin Bayram, Abdülkadir, Dubois, Berkan Kutlu, F.Midtsjö, Yunus Akgün, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

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