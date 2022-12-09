Galatasaray- Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? 10 Aralık maçın ilk 11 kadrosu Süper Lig’e Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından takımlar son durumu görmek için hazırlık mücadeleleri oynamayı sürdürüyor. Bu kapsamda yeni sezonda şampiyonluk hedefi olan iki takım Galatasaray ve Adana Demirspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Galatasaray Adana demirspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

Abone Ol