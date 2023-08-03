Galatasaray, Zalgiris'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Galatasaray'ın, 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. 2. Ön Eleme Turu’nda Litvanya takımı Zalgiris’i 1-0’lık skorla saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, bir üst turda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile eşleşti.