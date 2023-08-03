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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris'i toplam skorda 3-2 eleyen temsilcimiz Galatasaray'ın, 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

08:21 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray, Zalgiris'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Galatasaray'ın, 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. 2. Ön Eleme Turu’nda Litvanya takımı Zalgiris’i 1-0’lık skorla saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, bir üst turda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile eşleşti.

NK Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad'ı 1-1 ve 2-1’lik skorlarla mağlup ederek tur atlamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.



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