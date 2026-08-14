İndirimli uçak bileti kampanyası: Biletler satışa çıktı yüzde 30 daha ucuz olacak
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarında geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yolcular, KKTC uçuşlarına yüzde 30 indirimli bilet alabilecek. İndirimli biletler bugün saat 11.00’den 15 Ağustos saat 23.59’a kadar satışta olacak.
AJET'in başlattığı kampanya kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarına özel yüzde 30 indirimli biletler satışa sunuldu.
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, “AJ30KKTC” kodunu kullanarak biletlerini satın alabilecek. İndirim, 2 Kasım-24 Aralık tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde geçerli olacak.
Koltuk seçiminde yüzde 30 indirim
AJet’in kampanyasında yalnızca uçuş biletleri değil, koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli sunulacak.
Kampanyalı biletler AJet’in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
Kampanya ile yolcuların KKTC’nin ada kültürünü, doğal güzelliklerini ve gastronomik zenginliklerini keşfetmelerine imkan sağlanması hedefleniyor. İndirimli bilet uygulaması kısa süreli satış dönemiyle sınırlı olacak.
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