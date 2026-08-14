İndirimli uçak bileti kampanyası: Biletler satışa çıktı yüzde 30 daha ucuz olacak

En çok ambalaj toplanan iller belli oldu: PET şişeler ilk sırada yer alıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık anlayışıyla hayata geçirilen DOA sistemi sayesinde kısa sürede 100 milyonun üzerinde ambalajın doğadan korunduğunu duyurdu. En çok ambalaj toplanan 5 il belli oldu.