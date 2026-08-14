THY Çin’de Çengdu uçuşlarına 11 Kasım’da başlayacak

THY, Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'ya uçuş başlatacağını duyurdu. Çin’deki 4’üncü uçuş noktası olacak Çengdu, 21 milyonu aşan nüfusuyla ülkenin önemli şehirleri arasında yer alıyor.

THY, İstanbul–Çengdu hattında çarşamba, cuma ve pazar; Çengdu–İstanbul hattında ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç frekansla sefer gerçekleştirecek. Yeni hat, Çengdu’yu Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’nın küresel ağına doğrudan bağlayacak. Açılışa özel kampanya kapsamında İstanbul–Çengdu ve Çengdu–İstanbul hatlarında ekonomi sınıfı gidiş-dönüş 540 dolar, Business Class biletler ise 1.991 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Belirtilen ücretlerin Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinde geçerli olduğu, bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gösterebileceği aktarıldı.

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Çengdu uçuşları hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, “Çin, Türk Hava Yolları’nın stratejik pazarları arasında önemli bir yere sahip. Çin’in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan, UNESCO Gastronomi Şehri unvanına sahip Çengdu’ya başlatacağımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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