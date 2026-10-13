Feci kazada hayatını kaybetmişti: AK Partili Adnan İzmir son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir'in cenazesi toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Yöresel mevkisinde meydana geldi. Adnan İzmir yönetimindeki meyve yüklü traktör ile sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ve TIR, zincirleme kazaya karıştı. Kazada traktör devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktör sürücüsü Adnan İzmir ile yanında bulunan Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, traktördeki diğer Suriye uyruklu kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cenazeleri ise inceleme sonrası morga götürüldü.
Kazada yaşamını yitiren Adnan İzmir’in, AK Parti Geyve İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve eski belediye meclis üyesi olduğu öğrenildi.
İzmir'in cenazesi, Geyve Merkez Camisi'ne getirildi.
İzmir'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, İzmir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.