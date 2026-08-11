Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SGK prim borcu, MTV, trafik cezası ve KDV yapılandırmada sona yaklaşılıyor! İşte 10 milyon liraya kadar kamu borçlarına taksit fırsatı

SGK prim borcu, MTV, trafik cezası ve KDV yapılandırmada sona yaklaşılıyor! İşte 10 milyon liraya kadar kamu borçlarına taksit fırsatı

11:59, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
SGK prim borcu, MTV, trafik cezası ve KDV yapılandırmada sona yaklaşılıyor! İşte 10 milyon liraya kadar kamu borçlarına taksit fırsatı

SGK'nın yayımladığı 2026/15 sayılı genelge ile prim borçlarının taksitlendirilmesinde önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre azami vade 36 aydan 72 aya çıkarılırken, yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. Teminatsız tecil üst limiti ise 10 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme; 4A işveren primleri, 4B Bağ-Kur prim borçları, idari para cezaları ile 2026 yılı Haziran ayı (dahil) ve öncesine ait borçları kapsıyor. Ayrıca 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları da uygulamadan yararlanabilecek. İşte borç yapılandırma detayları.

Kamuya borcu bulunan vatandaş ve işletmeler için sunulan yapılandırma imkanında başvuru süresi 31 Ağustos'ta sona eriyor. Vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını kapsayan düzenleme, borçlulara uzun vadeli ödeme ve faiz indirimi gibi avantajlar sağlıyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını son güne bırakmaması gerekiyor. Düzenleme kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları yapılandırılabiliyor. SGK tarafında ise sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş bazı idari para cezaları kapsamda bulunuyor.

Kamuya borcu bulunan vatandaş ve işletmeler için sunulan yapılandırma imkanında başvuru süresi 31 Ağustos'ta sona eriyor. Vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını kapsayan düzenleme, borçlulara uzun vadeli ödeme ve faiz indirimi gibi avantajlar sağlıyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını son güne bırakmaması gerekiyor. Düzenleme kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları yapılandırılabiliyor. SGK tarafında ise sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş bazı idari para cezaları kapsamda bulunuyor.

Borç yapılandırmada 72 ay taksit, faiz indiriminden kimler yararlanacak? 

Borçların ödeme süresi, borçlunun mali durumuna ve ilgili kriterlere göre değişiyor. Uygun koşulları sağlayan borçlular için 36 aya kadar, belirli şartları taşıyanlar için 48 aya kadar, en zor durumda bulunan borçlular için ise 72 aya kadar taksit imkanı bulunuyor. KDV borçlarında ise azami taksit sayısı 12 olarak uygulanıyor. Yapılandırmadan yararlanan borçlular için yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanırken, şartları sağlayanlara 10 puanlık faiz indirimi avantajı da sunuluyor. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak.

Borç yapılandırmada 72 ay taksit, faiz indiriminden kimler yararlanacak?&nbsp;Borçların ödeme süresi, borçlunun mali durumuna ve ilgili kriterlere göre değişiyor. Uygun koşulları sağlayan borçlular için 36 aya kadar, belirli şartları taşıyanlar için 48 aya kadar, en zor durumda bulunan borçlular için ise 72 aya kadar taksit imkanı bulunuyor. KDV borçlarında ise azami taksit sayısı 12 olarak uygulanıyor. Yapılandırmadan yararlanan borçlular için yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanırken, şartları sağlayanlara 10 puanlık faiz indirimi avantajı da sunuluyor. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak.

Borç yapılandırma başvurusu nereden yapılacak?

Vergi borçları için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya ilgili vergi daireleri üzerinden yapılabiliyor. Birden fazla vergi dairesine borcu bulunanların her bir vergi dairesi için ayrı başvuru yapması gerekiyor. SGK prim borçlarında ise başvurular ilgili sosyal güvenlik merkezlerine gerçekleştiriliyor. Vergi borçlarında ilk taksit ödemesi 30 Eylül'e, SGK prim borçlarında ise 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Borç yapılandırma başvurusu nereden yapılacak?Vergi borçları için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya ilgili vergi daireleri üzerinden yapılabiliyor. Birden fazla vergi dairesine borcu bulunanların her bir vergi dairesi için ayrı başvuru yapması gerekiyor. SGK prim borçlarında ise başvurular ilgili sosyal güvenlik merkezlerine gerçekleştiriliyor. Vergi borçlarında ilk taksit ödemesi 30 Eylül'e, SGK prim borçlarında ise 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Borç yapılandırmada hangi borçlar kapsama alındı?

2026 yılı Haziran ayı (dahil) ve öncesine ait sigorta primi ile işsizlik sigortası primi borçları, ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları yeni düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek.

Borç yapılandırmada hangi borçlar kapsama alındı?2026 yılı Haziran ayı (dahil) ve öncesine ait sigorta primi ile işsizlik sigortası primi borçları, ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları yeni düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek.

Daha önce taksitlendiren faydalanabilecek mi?

Daha önce tecil ve taksitlendirme kapsamına alınan prim borçları da yeni düzenlemeden faydalanabilecek. İşverenler, mevcut borçlarını yıllık yüzde 29 tecil faizi üzerinden yeniden düzenleyebilecek. Ayrıca kanun yürürlüğe girmeden önce tecil başvurusunda bulunan işletmeler, talep etmeleri halinde likidite oranlarına göre 18 aya veya 36 aya kadar ek taksit süresi alabilecek. Devam eden tecil işlemlerinde de 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren indirimli yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

Daha önce taksitlendiren faydalanabilecek mi?Daha önce tecil ve taksitlendirme kapsamına alınan prim borçları da yeni düzenlemeden faydalanabilecek. İşverenler, mevcut borçlarını yıllık yüzde 29 tecil faizi üzerinden yeniden düzenleyebilecek. Ayrıca kanun yürürlüğe girmeden önce tecil başvurusunda bulunan işletmeler, talep etmeleri halinde likidite oranlarına göre 18 aya veya 36 aya kadar ek taksit süresi alabilecek. Devam eden tecil işlemlerinde de 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren indirimli yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

Bağ-Kur'lular da düzenlemeden yararlanabilecek mi?

Yeni düzenleme, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki prim borçlarını da içeriyor. Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalıları, belirlenen şartları sağlamaları halinde tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek.

Bağ-Kur'lular da düzenlemeden yararlanabilecek mi?Yeni düzenleme, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki prim borçlarını da içeriyor. Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalıları, belirlenen şartları sağlamaları halinde tecil ve taksitlendirme imkânından yararlanabilecek.

Taksitlerden biri ödenmezse yapılandırma bozulur mu?

Tecil ve taksitlendirme kapsamında belirlenen ödeme planına uyulması gerekiyor. Örneğin, borcunu 5 Ağustos tarihinde 72 ay vadeyle taksitlendiren bir işveren, ilk 71 taksiti düzenli ödeyip son taksiti ödemezse, 5 Temmuz 2032 tarihine kadar bu ödemeyi tamamlaması gerekiyor. Son taksitin bu süre içinde yatırılmaması halinde ise 6 Temmuz 2032 itibarıyla tecil ve taksitlendirme işlemi geçerliliğini kaybedecek.

Taksitlerden biri ödenmezse yapılandırma bozulur mu?Tecil ve taksitlendirme kapsamında belirlenen ödeme planına uyulması gerekiyor. Örneğin, borcunu 5 Ağustos tarihinde 72 ay vadeyle taksitlendiren bir işveren, ilk 71 taksiti düzenli ödeyip son taksiti ödemezse, 5 Temmuz 2032 tarihine kadar bu ödemeyi tamamlaması gerekiyor. Son taksitin bu süre içinde yatırılmaması halinde ise 6 Temmuz 2032 itibarıyla tecil ve taksitlendirme işlemi geçerliliğini kaybedecek.

SGK prim borcu taksitlendirilirse emekli olunur mu?

Prim borcunun taksitlendirilmesi emeklilik işlemlerinin başlaması için tek başına yeterli olmuyor. Sigortalılara emekli aylığı bağlanabilmesi için SGK'ya olan prim borçlarının tamamen kapatılması ve gerekli yaşın doldurulması gerekiyor. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapacak kişilerin taksitlendirdikleri borcu ister taksitlerle ister toplu ödeme yaparak tamamen ödemeleri gerekiyor.

SGK prim borcu taksitlendirilirse emekli olunur mu?Prim borcunun taksitlendirilmesi emeklilik işlemlerinin başlaması için tek başına yeterli olmuyor. Sigortalılara emekli aylığı bağlanabilmesi için SGK'ya olan prim borçlarının tamamen kapatılması ve gerekli yaşın doldurulması gerekiyor. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapacak kişilerin taksitlendirdikleri borcu ister taksitlerle ister toplu ödeme yaparak tamamen ödemeleri gerekiyor.
Başlıklar :SGK prim borcuMTVtrafik cezasıBorç yapılandırma
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026