SGK prim borcu, MTV, trafik cezası ve KDV yapılandırmada sona yaklaşılıyor! İşte 10 milyon liraya kadar kamu borçlarına taksit fırsatı

Borç yapılandırmada 72 ay taksit, faiz indiriminden kimler yararlanacak?

Borçların ödeme süresi, borçlunun mali durumuna ve ilgili kriterlere göre değişiyor. Uygun koşulları sağlayan borçlular için 36 aya kadar, belirli şartları taşıyanlar için 48 aya kadar, en zor durumda bulunan borçlular için ise 72 aya kadar taksit imkanı bulunuyor. KDV borçlarında ise azami taksit sayısı 12 olarak uygulanıyor. Yapılandırmadan yararlanan borçlular için yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanırken, şartları sağlayanlara 10 puanlık faiz indirimi avantajı da sunuluyor. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak.