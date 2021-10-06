Özgün Gönül Dağı 35 bölüm 2 fragmanı yayınlandı
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Gönül Dağı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 35. bölümünün yayınlanan 2. fragmanında Dilek ve Taner arasındaki iplerin koptuğu görüldü. Halime ile Gülsüm öğretmen de karşı karşıya geldi.

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Haber Merkezi Diğer
​Gönül Dağı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dilek yüzüğü attı, nişan bozuldu
Gönül Dağı 35, bölüm fragmanından görüntüler.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 35. bölümünün 2. fragmanı yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin fragmanı yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.

Yayınlanan yeni fragmanda, Halime ve Gülsüm öğretmen arasında iplerin gerildiği görüldü.

Gülsüm öğretmen, Halime'nin Dilek'e karşı olan tavırlarına dayanamayarak hesap sorarken, Halime ise "Kimsenin kızını zorla gelin almaya meraklı değiliz" dediği görüldü. Bu sözler üzerine kızan Gülsüm öğretmen, Dilek'in parmağından yüzüğünü çıkardı.

Dilek ve Taner arası bozulurken, Veysel ve Cemile'nin evinde yeni doğan bebeğin heyecanı yaşanmaya başlandı.

Gönül Dağı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
OYNAT 00:56
Gönül Dağı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 35. bölümünün yayınlanan 2. fragmanında Dilek ve Taner arasındaki iplerin koptuğu görüldü. Halime ile Gülsüm öğretmen de karşı karşıya geldi.

Gönül Dağı

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

  • "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.
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