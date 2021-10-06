Gönül Dağı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 35. bölümünün 2. fragmanı yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin fragmanı yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.

Yayınlanan yeni fragmanda, Halime ve Gülsüm öğretmen arasında iplerin gerildiği görüldü.

Gülsüm öğretmen, Halime'nin Dilek'e karşı olan tavırlarına dayanamayarak hesap sorarken, Halime ise "Kimsenin kızını zorla gelin almaya meraklı değiliz" dediği görüldü. Bu sözler üzerine kızan Gülsüm öğretmen, Dilek'in parmağından yüzüğünü çıkardı.

Dilek ve Taner arası bozulurken, Veysel ve Cemile'nin evinde yeni doğan bebeğin heyecanı yaşanmaya başlandı.

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Gönül Dağı

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.