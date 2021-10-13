Hayat Gönül Dağı 36 Bölüm 2 fragmanı yayınlandı
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Gönül Dağı 36. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında Dilek, Taner'in barışma teklifini geri çevirdi. Ramazan ve Asuman karşı karşıya gelirken, Ramazan'ın ailesi ise kız istemek için Mezarcı İlyas'ın evine gidiyor.

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Haber Merkezi Diğer
Gönül Dağı 36. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Berk Atan (Taner)

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 36. bölümünün 2. fragmanı yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin fragmanı yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.

Yeni fragmanda Dilek, Taner'in barışma teklifini geri çevirdi. Ramazan ve Asuman karşı karşıya gelirken, Ramazan'ın ailesi ise kız istemek için Mezarcı İlyas'ın evine gitti.

Fragmanda, Taner'in dedesi Ciritçi Abdullah'la konuşmaya gittiği de görüldü.

Dilek ve annesi kasaban ayrılırken, Ramazan ise Asuman'ın evine hırsız girdiğini düşünüp, eve girdi. Evde kimseyi bulamaya Ramazan, balkondan çıkarken Asuman ile karşı karşıya geldi.

Ramazan ve Asuman arasında bu gelişmeler yaşanırken, Ramazan'ın ailesi Mezarcı İlyas'ın kızını istemeye gitti.

Gönül Dağı 35. bölüm izle

Gönül Dağı

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

  • "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

Gönül Dağı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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Gönül Dağı 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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