2021 av sezonu açıldı

Av sezonunun başlamasıyla birlikte Erzincan’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma ve kontrol denetimleri gerçekleştirildi.



Yeni av sezonuyla ilgili avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği belirtilerek şu bilgilendirme yapıldı:

İHA

“Tüm bölgelerimizde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir.

REKLAM

İHA

Avcılık Belgesi gerekiyor

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 19 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.”

GÜNDEM Maaşları aylardır ödenmeyen işçiler okul çatısında eylem yaptı

HAYAT Şahan Gökbakar'ın yanlışlarla dolu aşı yorumuna Bakan Koca'dan cevap gecikmedi

EKONOMİ Kuyumcuya gidecekler dikkat: Altın fiyatları bugün ne kadar?

GÜNDEM Meteorolojiden iki bölge için toz taşınımını uyarısı!

GÜNDEM Sevgileri engel tanımadı: Mutluluğa evet dediler

GÜNDEM Avşa Adası deniz suyu içiyor: 10 yıl yetecek kadar su var