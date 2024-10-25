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2024-YDUS başvuruları başladı

2024-YDUS başvuruları başladı

16:0225/10/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 15 Aralık'ta düzenlenecek 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 2. Dönem) başvuruları başladı. Başvurular, 4 Kasım'a kadar yapılabilecek

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav başvurularını 4 Kasım'a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak ÖSYM'nin
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.




#2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#ÖSYM
#sınav

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