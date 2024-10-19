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e-YDS 4 ilde düzenlenecek: Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

e-YDS 4 ilde düzenlenecek: Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

08:2819/10/2024, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/11) yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS/11, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda düzenlenecek.


İngilizce ve Farsça olarak uygulanacak sınava 5 bin 156 aday katılacak. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 317 kişi görev alacak.


Bugün saat 13.45'te başlayacak sınav, saat 16.45'te sona erecek. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.


Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.


Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclis'ten geçti: Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak. Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak; bu kişiler mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecek​​​​​​.


#Elektronik Yabancı Dil Sınavı
#YDS
#ÖSYM

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