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Deneme sınavları mercek altında

Deneme sınavları mercek altında

Merve Safa Akıntürk
04:006/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, özel öğretim kurslarında kayıtlı kursiyerlere yönelik genel müdürlük tarafından onaylanan öğretim programlarında ücretsiz seviye belirleme ve deneme sınavlarının sadece kursların kendilerine ait binalarda yapılacağını belirtti. Kursların kendi kurum binaları dışında üniversite binaları gibi farklı kurum binalarını kullanmaları ve kurumda kayıtlı öğrenciler dışındaki kişilere belirtilen sınavları yapmaları durumunda yaptırım uygulanacağı bildirildi.


İZİNSİZ SINAVA YAPTIRIM

Genel müdürlük tarafından gönderilen genelgeye göre, deneme sınavı gibi toplu sınav organizasyonları resmi ya da özel mekanlar kullanılarak gerçekleştirilemeyecek. Ulusal/uluslararası seviye belirleme sınavı organizasyonu, ulusal/uluslararası yarışma sınavı organizasyonu, deneme kulübü, test evi gibi çeşitli isimlerle veya resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile üniversite binaları kullanılarak bakanlıktan izinsiz her ne ad altında olursa olsun toplu sınav organizasyonu yapan yer, kişi ve kuruluşlar takip edilecek. Mevzuat dışı sınav organizasyonlarına müsaade edilmeyecek.


#eğitim
#okul
#deneme

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