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Hayat

“Türkiye’de Yaşamak” Deneme Yarışması başlıyor

04:00 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:11 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) “Uluslararası Öğrenciler İçin Deneme Yarışması” düzenliyor “Türkiye’de Yaşamak” temasındaki yarışmaya başvurular 15 Eylül'de başlayacak. Yarışmaya ülkemizde öğrenim gören, mezun olmuş, ülkesinde yaşayan ve Türkiye’ye dair hatırası olan, uluslararası öğrenci statüsüyle Türkiye’de yaşamış kişilerin yazdıkları denemeler kabul edilecek. Türkiye genelindeki lise ve üniversitelerde öğrenim görmüş olma şartı aranan yarışmaya, 15 Aralık’a kadar başvurulabilecek.

ÖDÜL TÖRENİ ŞUBATTA

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem yarışmaya dair yaptığı açıklamada Türkiye genelinde liselerarası edebiyat yarışması olarak başlattıkları geleneği, bu yıl uluslararası düzeye taşıdıklarını söyledi. Yarışmada birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL, üçüncüye 20 bin TL ve mansiyon ödülü olarak 10 bin TL verilecek. Kazananlar Ocak 2025’te açıklanacak ve ödüller şubat ayında düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Yayımlanmaya uygun metinler kitap olarak basılacak. Başvuru, şartname ve detaylı bilgi için www.tded.org.tr adresi ziyaret edilebilir.



#Aktüel
#Hayat
#TDED
#Edebiyat
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