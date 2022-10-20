​2050’de 3 dünya bize yetmeyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali, söyleşiler, paneller, atölyelerle dolu dolu geçen 3 günün ardından tamamlandı. “Daha azıyla daha çok dünya” temasıyla düzenlenen festivalde, dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması arayışı konuşuldu.

34 farklı alanda 80’i aşkın ileri dönüşüm atölyesi ve 9 atıksız ürünler sergisi gerçekleştirilen festivale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, akademisyenler, çevreciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

BÜYÜKAKIN: DAHA AZI VE DAHA İYİSİ MÜMKÜN

Festivalde konuşan Başkan Büyükakın, dünyanın insanlığa uyarılarda bulunduğunu vurguladı. İnsanoğlunun dünyada emanetçi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, “Dünyamızı yıldan yıla adeta bir karanlığa doğru sürükledik. Denizlerimizi kirlettik, havamızı zehirledik. Peki, bu kötü sürüklenişe dur demek için çok mu geç kaldık? Daha azı ve daha iyisi her zaman mümkün” ifadelerini kullandı.

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ÜRETİM VE TÜKETİM GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Sıfır atık meselesinin küresel ısınmayla bağlantılı bir konu olduğuna değinen Başkan Büyükakın, “Küresel ısınmayla birlikte artık şunu fark ettik, biz dünyanın bize sağladığı imkanlardan çok daha fazlasını tüketiyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam biçimi tesis etmiyor insanoğlu, böyle devam ederse biz bu gezegeni insanlar için yaşanamaz bir hale getireceğiz. Bu dünyada yaşayabilmek için varlığımızı sürdürebilmek için sürdürülebilir bir yaşam inşa etmeliyiz. Buna bağlı olarak da üretirken, tüketirken sonrasını düşünerek hem üretimi hem tüketimi gözden geçirmeliyiz” dedi.

Kocaeli’den dünyaya yayılacak

Festivalin açılış gününde konuşan Bakan Kurum, Kocaeli’de çok güzel bir farkındalık hareketinin başladığını söyledi. Bakan Kurum, “Bu farkındalığı Kocaeli’den Türkiye’ye ve tüm dünyaya yayacağız. Daha az atıkla daha çok dünyayı konuşacağız” ifadelerini kullandı. Küresel ısınmaya dikkat çeken Bakan Kurum, “Şu an dünyamız 1,2 santigrat ısınmış durumda. Eğer önlem almazsak çocuklarımıza, geleceğimize yaşanabilir bir dünya bırakamayacağız. Nüfus artacak, ihtiyaçlar artacak, kuraklık artacak. Dolayısıyla biz kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle çalışmak zorundayız” dedi.

Ünlü isimler de festivale katıldı

Festivalde ünlü isimler sıfır atığı anlattı. TRT’ye hazırladığı Sıfır Atık Belgeseli’yle dikkat çeken oyuncu ve televizyoncu Doğan Akdoğan, festivalin kurumsal yüzü oldu. Doğan Akdoğan ile ekranlarda hepimize yemek yapmayı sevdiren, özellikle atıksız mutfak konusunda atölyeler düzenleyen Şef Mehmet Yalçınkaya bir sohbet gerçekleştirdi. Yine aynı gün Geri Dönüşüm filmiyle en çok izlenenler arasına giren, çocukların çok sevdiği Kral Şakir’in yapımcısı Varol Yaşaroğlu da Kral Şakir Geri Dönüşüm filmi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.

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Gençler sıfır atık konusunu tartıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde gençler daha azıyla daha çok dünyanın mümkün olup olmadığını tartıştı. ‘Ekonomik Kalkınma İçin Çevreden Fedakârlık Yapılabilir mi?’ temasıyla ele alınan münazarada her iki grubun birbirine karşı ürettiği argümanları seyirciler ilgiyle takip etti. Münazarayı gençlerle birlikte Başkan Büyükakın da ilgiyle takip etti. Münazarayı, çevreden fedakârlık yapılamayacağını savunan grup kazandı.

Çocuklar ve kadınlar için özel söyleşiler düzenlendi

Ünlü sanatçı Derya Baykal ise özellikle hanımlara yönelik evde ileri dönüşüm konusunda önemli ipuçları vereceği bir söyleşi yaptı. Festivalde yine çocukların çok sevdiği Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof da çocuklarımızla “Kendin Yap” Atölyeleri gerçekleştirirken, Mandıra Filozofu filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı ile Doğan Akdoğan atıksız bir yaşamının nasıl mümkün olacağını, minimal yaşamın şifrelerini katılımcılarla paylaştı.

‘Sıfır Atık’ aslında bir farkındalık festivali

Büyükşehir’in israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi gibi konulara ayrı bir önem verdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Festivali aslında bir farkındalık festivali. Dünya üzerindeki 7’den 77’ye herkesin yaşam biçiminin artık sürdürülebilir olmadığını fark ettirmek amaçlı bir festival. Şu anki üretim biçimimiz ve tüketim alışkanlığımızla dünyada bize sunulan imkandan 1.7 kat fazlasını harcıyoruz. Dünya nüfusu 2050 yılına gelindiğinde 9.6 milyara ulaşacak” bilgisini verdi.

Tasarruf konusunda adım atılması gerek

“Biz böyle tüketmeye devam edersek 2050 yılında 3 kat büyük dünya lazım olacak” diyen Başkan Büyükakın, “O zaman daha fazla dünya için daha azıyla yetinelim dedik. Üretirken, tüketirken, geri kazanırken evde çöpü ayrıştırmayla başlamalıyız. Bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz. Sürekli bilinç yerleştirme çalışması yapılmaz bundan sonra adım atılması lazım. Örneğin suyu kullanırken daha dikkatli olmak, gıda maddelerini kullanırken daha dikkatli olmak, israftan kaçınmak. Tasarruf miktarını yükseltmek konusunda adımların atılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Kuşaklar arasında etkileşim oturumu

Daha yeşil, daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya için Türkiye’nin en çevreci festivalini düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atığı her yönüyle ele aldı. Bu kapsamda ‘Kuşaklar arası etkileşim’ konulu özel oturumda konuşan 78 yaşındaki Rıfat Avcı ve 16 yaşındaki torunu Kaan Avcı, sıfır atık ile daha temiz bir dünyanın mümkün olacağını ifade etti. Başkan Büyükakın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Sıfır Atık Mavi’ konulu panelde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, UNDP Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Encümen, Bir Umut Marmara Belgeseli Yönetmeni Sibel Göloğlu, Doğa Gönüllüsü Yazar Güven İslamoğlu, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu katıldı.

Çocukların gözünden dünya kirliliği sahnede

Festivalin ilk gününde Kocaeli Şehir Tiyatrosu, davetlilere bir sürpriz yaptı. Şehir tiyatrosu dünyada örneklerine çok az rastlanan bir oyun hazırladı. Çöp Atlas adındaki oyunda birebir boyutlardaki kuklalarla dünyanın nasıl kirletildiği bir çocuğun gözünden anlatıldı. Festivalin açılış programında ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif liderliğinde dikkat çekici bir geri dönüşüm gösterisi düzenlendi. Sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan Hanif, çalışmasını KO-MEK’teki eğitmenler ve kursiyerlerle birlikte hazırladı.

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