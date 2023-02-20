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24 saatte 750 başvuru

Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik başlatılan “Evim Yuvan Olsun” uygulaması ilgi gördü. 24 saatte 750 vatandaş kullanmadıkları konutlarını deprem mağdurlarına açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon ve İstanbul’da 2 evini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, eşyalı 22 evi “Evim Yuvan Olsun” kampanyasına verdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik başlatılan “Evim Yuvan Olsun” uygulaması ilgi gördü.

Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik başlatılan “Evim Yuvan Olsun” uygulaması ilgi gördü.

Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik başlatılan “Evim Yuvan Olsun” uygulaması ilgi gördü. 24 saatte 750 vatandaş kullanmadıkları konutlarını deprem mağdurlarına açtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından duyurulan “Evim Yuvan Olsun” projesinde vatandaşlar kullanmadıkları evlerini depremzedelere açabiliyor. Önceki gün aktif hale gelen uygulamayla vatandaşlar kullanılmayan evlerini ister bedelsiz tahsis ederek ister indirimli fiyatla kiraya vererek depremzede ailelere destek olabiliyor. Kampanya çerçevesinde Üçüncü bir seçenek olarak da depremzede ailelere kira desteğinde bulunabiliyor. Bedelsiz tahsis edilen evler için “ödünç sözleşmesi”, indirimli olarak kiralanan evler için “kira sözleşmesi” düzenleniyor. Sözleşmeler ev sahipleri ile kaymakamlıklar arasında imzalanıyor. Depremzedeleri evlerine kaymakamlıklar yerleştiriyor.

SOYLU VE BAYKAR’DAN DESTEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon ve İstanbul’da 2 evini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, eşyalı 22 evi “Evim Yuvan Olsun” kampanyasına verdiklerini açıkladı.


#Deprem
#Evim Yuvan Olsun
#Süleyman Soylu
#Selçuk Bayraktar
1 saat önce
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24 saatte 750 başvuru
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