38 bin bina hasar gördü

Elazığ ve Malatya’yı vuran deprem ilgili son veriler açıklandı. İki kentte 38 bin binada hasar tespiti yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900’e ulaştığını açıkladı. Yemişli bölgesinde inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

YÜZDE 25’E YAKINI ORTA VE AĞIR HASARLI

Diğer taraftan da ekiplerin depremzedelerin gıda, barınma ve diğer ihtiyaçlarına yönelik seferberlik içerisinde çalıştığını aktaran Kurum, acil ihtiyaçları büyük çoğunlukla giderdiklerini kaydetti. Hasar tespit çalışmalarında Elazığ’da yüzde 60 seviyesine gelindiğini vurgulayan Kurum, yapmış oldukları tespitlerde kentteki binaların yüzde 25’e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu kaydetti.

93 YIKIK BİNAMIZ MEVCUT

Bakan Kurum, bunu özelikle eski yapılarda yoğunluklu olarak görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Elazığ ilimizde 93 yıkık binamız mevcut, 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut. Bu 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine 1675 orta hasarlı binamız var. Burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm var. 323 de acil yıkılacak binamız var. Acil yıkılacak binalarda bağımsız bölüm sayısı yaklaşık 1200 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900’e ulaşmış durumda.”

1839 ARTÇI DEPREM OLDU

Bugüne kadar 1839 artçı deprem olduğunu bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Elazığ’da 2 bin 500’ün üzerinde konteynerden oluşturulacak geçici konaklama merkezinin kurulacağını ifade etti. 14 bin 600 psikososyal ve rehberlik hizmetinin verildiğini dile getiren Soylu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ekiplerinin çocuklara yönelik iyi hizmetler sunduğunu kaydetti.

Kayalar elektrik üretti

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Fotoğraf: Arşiv

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem sırasında açığa çıkan ışığın nedenini açıkladı. Sözbilir, “Bilimin kabul ettiği bu olay. Deprem sırasında kayalar birbirine sürtünerek kırıldığı için o sırada kayalar elektrik üretiyor. Özellikle kuvars içeren kayalar bu şekilde faylanma sırasında yüzeye kadar gelen bir ışık yansıması yaratıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

17 okul yapılacak

Elazığ’ın tamamında, Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okulların 10 Şubat’ta açılacak. Hayırseverler vasıtasıyla 12’si Elazığ’da, 5’i Malatya’da olmak üzere 17 okul yapılacak. Hasarlı okulların yıkımına başlandığını kentte kısa süre içerisinde yeni okulların yapımına başlanması planlanıyor. Elazığ’da öğrencilerin hangi okullara nakledileceği de planlandı. 12 okulda yaklaşık 14 bin 750 öğrenci başka okullara nakledilecek.

Her yere deprem afişi

Deprem anında yapılması gerekenleri anlatan afişler sokaklarda.

Elazığ ve Malatya’da bir yandan depremin yaraları sarılırken bir yandan da bilgilendirici faaliyetler sürüyor. Elazığ’da kent geneline bilgilendirici afişler asıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, sahada güvenlik ve sosyal destek çalışmalarının yanı sıra kent genelinde belirli noktalara deprem anında yapılması gerekenleri anlatan afişler asıyor.