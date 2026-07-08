40 yıldır Mekke'de mahsur kalmıştı: Sivaslı Ali amca için diplomatik adımlar atıldı
Kırk yıl önce umre vazifesini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine giden ve karşılaştığı hukuki bir engel nedeniyle memleketine dönemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş’ın vatan hasreti nihayet son buluyor. İlerleyen yaşına bağlı sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Sivaslı Baybaş’ın yıllar süren sessiz bekleyişi, hac farizası için bölgede bulunan duyarlı bir Türk vatandaşının durumu fark etmesiyle ülke gündemine taşınmıştı. Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur kalan Ali Baybaş için diplomatik adımlar atıldı.
Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde mahsur kalan Ali Baybaş’ın geri dönebilmesi için AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy tarafından çalışma başlatıldı.
Sivas’ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş (77), umre vazifesi için 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Mekke’de hukuki bir meseleden dolayı, sınır dışı yasağı getirilince Türkiye’ye dönememişti. Mekke’de mahsur kalan Baybaş, hac vazifesi için Mekke’ye giden bir Türk hacı tarafından fark edilerek gündeme getirilmişti. Baybaş’ın yaşadıkları ve ilerleyen yaşı nedeniyle yaşadığı çeşitli sağlık sorunları yetkilileri harekete geçirdi.
AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçerek Baybaş’ın Türkiye’ye geri dönebilmesi için çalışma başlattı.
Toy, temaslarının ardından Baybaş ise telefonla görüntülü görüşerek güzel haberi verdi. Toy görüşmede, "Seni ben karşılayacağım burada. Sen üzülme, seni Sivas’a getireceğiz. Sen canını sıkma, merak etme. Ben takipteyim. Sende benim bir babamsın" ifadelerine yer verdi. Toy’a teşekkür eden Baybaş ise "Sayın Rukiye hanım ben çalışmalarınızı çok takdir ettim, çok ciddiye aldım. Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim. Sizin ülkeme dönmem için çalışmalarınızı hiç unutmayacağım" dedi.
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