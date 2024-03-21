56 yıllık muhtarın koltuğuna torunu talip oldu

Görev süresi boyunca birçok başbakan ve cumhurbaşkanı gören Yener, 11 seçimden kazanan olarak çıkmasının, mahalle halkıyla karşılıklı olan sevgiden kaynaklandığını söyledi.
İlk muhtar adaylığını, arkadaşlarının isteği üzerine yaptığını, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ise aday olmadığını anlatan Yener, şöyle konuştu:
Torunu aday
Mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıklayan, Yener'in torunu 41 yaşındaki Yılmaz Semih Yener ise, "Dedemin 56 yıl yaptığı muhtarlığı, aile olarak bir 50 yıl daha yapmak istiyoruz." dedi.
Mahalle halkıyla aile gibi olduklarını vurgulayan Yener, seçilmesi halinde dedesinden alacağı görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağını ifade etti.