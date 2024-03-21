56 yıllık muhtarın koltuğuna torunu talip oldu

"56 yıldır görevdeyim. Halkımız bizi çok sevdi, göreve layık gördü. Ankara'da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldim, fotoğraf çekindim. Onu hiç unutamam. Fotoğrafları duvarımda asılıdır. Yeni göreve gelecek olan muhtarlarımıza naçizane nasihatim, sakin ve sevgi dolu hizmet etsinler. Halkımız o zaman onlara karşılığını veriyor. Bakın halk bizi öyle bir sevdi ki bugüne kadar karşımıza hiç aday çıkmadı."