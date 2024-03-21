|
Gündem

56 yıllık muhtarın koltuğuna torunu talip oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 56 yıldır muhtarlık yapan ve bu seçimde aday olmayan 89 yaşındaki Yılmaz Yener'in görevine, torunu talip oldu. Yılmaz Yener, yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı, 3 bin 900 seçmenin bulunduğu Altay Mahallesi'nde 1968 yılında muhtar seçildi.

16:49 - 21/03/2024 Perşembe
AA
Yılmaz Semih Yener - Yılmaz Yener
Yılmaz Semih Yener - Yılmaz Yener

Görev süresi boyunca birçok başbakan ve cumhurbaşkanı gören Yener, 11 seçimden kazanan olarak çıkmasının, mahalle halkıyla karşılıklı olan sevgiden kaynaklandığını söyledi.

İlk muhtar adaylığını, arkadaşlarının isteği üzerine yaptığını, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ise aday olmadığını anlatan Yener, şöyle konuştu:

"56 yıldır görevdeyim. Halkımız bizi çok sevdi, göreve layık gördü. Ankara'da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldim, fotoğraf çekindim. Onu hiç unutamam. Fotoğrafları duvarımda asılıdır. Yeni göreve gelecek olan muhtarlarımıza naçizane nasihatim, sakin ve sevgi dolu hizmet etsinler. Halkımız o zaman onlara karşılığını veriyor. Bakın halk bizi öyle bir sevdi ki bugüne kadar karşımıza hiç aday çıkmadı."

Torunu aday

Mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıklayan, Yener'in torunu 41 yaşındaki Yılmaz Semih Yener ise, "Dedemin 56 yıl yaptığı muhtarlığı, aile olarak bir 50 yıl daha yapmak istiyoruz." dedi.

Mahalle halkıyla aile gibi olduklarını vurgulayan Yener, seçilmesi halinde dedesinden alacağı görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağını ifade etti.



#Manisa
#Turgutlu
#Yılmaz Yener
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Teravih namazı saat kaçta? 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il yatsı ezanı vakitleri