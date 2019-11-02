60 yıl da olsa buradayız

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri 2 aydır evlat nöbetini sürdürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile oturma eylemine devam eden 55 anne ve baba, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekliyor. İstanbul'dan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan anne İmmihan Nilifırka, oğluna kavuşmak istediğini söyledi. Nilifırka, "HDP çocuğumu kaçırdı, biliyorum. Çocuğumu bana geri versinler. Çocuğumuzu kaçırdılar, hayatımızı söndürdüler. Gözümüzde yaş kalmadı. Çocuğumun üzerinden siyaset yapmasınlar. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

SİZ DE EYLEME KATILIN

Anne Songül Altıntaş

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eylem yapan Songül Altıntaş, evladından 4 yıldır haber alamadığını söyledi. "60 gündür buradayız, 60 yıl da burada kalırız. Çocuğumuz gelene kadar buradayız" ifadelerini kullanan Altıntaş, çocukları dağda olan anne ve babalara oturma eylemine katılmaları çağrısında bulundu. Ağrı'dan, 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eyleme dahil olan baba Yasin Kaya, evladını beklediğini söyledi. Kaya, "Kızım gelmeden, buradan gitmeyeceğiz” diye konuştu.

ÖLÜMDEN KORKMUYORUZ

İstanbul'dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan 5 çocuk annesi Fatma Bingöl, ise şunları söyledi: "Evlatlarımızı getirsinler. Bu kadar anne burada beklemesin, annelere yazıktır, günahtır. Bu kadar anneyi ağlatmaya, onlara eziyet etmeye, acı çektirmeye kimsenin hakkı yok. Hepimiz el ele kol kola kenetlenmişiz, evladımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Gerekirse öldürsünler. Ölümden korkmuyoruz."

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HDP'li başkana terörden gözaltı

Caziye Duman

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li Saray İlçe Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Van'da terör örgütünün "kadın alan yapılanması" içinde faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman, 31 Mart Yerel Seçiminde HDP Gürpınar Belediye Başkan adayı olan Rojbin Akdağ ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde HDP Van Milletvekili adayı olan Mukaddes Karakoç'un da bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı. Kars'ta da aralarında HDP'li eski Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan ile eski Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ebubekir Erkmen'in de bulunduğu 8 kişi yakalandı.