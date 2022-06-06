Gündem 61 suç kaydı yedi yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılıktan aranan kadın tutuklandı
MERSİN

61 suç kaydı yedi yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılıktan aranan kadın tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 61 suç kaydı bulunan ve altı farklı ilde dolandırıcılık suçundan aranan Ecem Zanapalıoğlu (42), yakalandı. Yedi yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zanapalıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
61 suç kaydı yedi yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılıktan aranan kadın tutuklandı
Arşiv.

Asayiş Büro Amirliği, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkarılan elektronik eşyaları alıp parasını ödemeyen, çeşitli kurumlarda müdür olduğunu söyleyerek işe alma vaadiyle para alan ve iş yerlerinden alışveriş sonrası güven sağlayıp ödeme yapmadan ayrılarak dolandırıcılık yapan Ecem Zanapalıoğlu’nun Mezitli ilçesinde olduğunu belirledi.

Bu yöntemlerle yaklaşık 300 bin TL’lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Zanapalıoğlu, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zanapalıoğlu, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

61 suç kaydı bulunuyor

'Nitelikli dolandırıcılık, bilişim yolu ile hırsızlık, evden hırsızlık, güveni kötüye kullanma' suçlarından 61 suç kaydı olduğu belirlenen Zanapalıoğlu'nun altı farklı ilde dolandırıcılık olaylarına karıştığı, 16 ayrı dosyadan arandığı, yedi yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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