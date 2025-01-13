ABB'nin 'kabul edilmedi' iddialarına SGK'den cevap: Bilgi eksikliği ya da kamuoyunu aldatma çabası

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Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Üzerinde haciz, ipotek ve şerh olmayan, satış kabiliyetine sahip gayrimenkul teklif ettiklerinde ne kadar şeffaf bir süreç yönetildiğine tüm belediyeler şahittir. Meseleyi siyasi bir zemine çekerek üzerinde tartışma oluşturmak yerine gerçekten borçlarını kapatmak isteyen belediyelere SGK olarak her türlü konuda yol gösterilmiştir ve bundan sonra da gösterilmeye devam edilecektir.