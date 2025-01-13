ABB'nin 'kabul edilmedi' iddialarına SGK'den cevap: Bilgi eksikliği ya da kamuoyunu aldatma çabası

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "SGK'ya gayrimenkul teklif ettik, kabul edilmedi" iddialarına cevap verdi. SGK'den yapılan yazılı açıklamada kurumun keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetildiği, bu doğrultuda SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralmasının mevzuat gereği "satış kabiliyeti olmadığı için" mümkün olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
SGK'den 'mevzuat' vurgusu
"Ya bilgi eksikliği ya da kamuoyunu aldatma çabası"
ABB'den açıklama
ABB tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise belediyenin SGK'ye yönelik borç yapılandırma süreci hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, ifadelerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu öne sürüldü.
Açıklamada, ABB'nin, SGK'ye borçların yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduğu aktarıldı.
ABB tarafından SGK'ye toplam 33 kalem arsanın bildirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu arsaların toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olup, üzerlerindeki toplam haciz tutarı yaklaşık 3 milyon liradır." ifadelerine yer verildi.