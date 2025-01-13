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ABB'nin 'kabul edilmedi' iddialarına SGK'den cevap: Bilgi eksikliği ya da kamuoyunu aldatma çabası

ABB'nin 'kabul edilmedi' iddialarına SGK'den cevap: Bilgi eksikliği ya da kamuoyunu aldatma çabası

21:2413/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
AA
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SGK, ABB'nin 'Taşınmaz teklifimiz kabul edilmedi' iddialarına cevap vererek 'mevzuat' vurgusu yaptı.
SGK, ABB'nin 'Taşınmaz teklifimiz kabul edilmedi' iddialarına cevap vererek 'mevzuat' vurgusu yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "SGK'ya gayrimenkul teklif ettik, kabul edilmedi" iddialarına cevap verdi. SGK'den yapılan yazılı açıklamada kurumun keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetildiği, bu doğrultuda SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralmasının mevzuat gereği "satış kabiliyeti olmadığı için" mümkün olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) iddialarına ilişkin, "
SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralması mevzuat gereği 'satış kabiliyeti olmadığı için' mümkün değildir.
" açıklaması yapıldı.

SGK'den 'mevzuat' vurgusu

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetildiği, bu doğrultuda SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralmasının mevzuat gereği "
satış kabiliyeti olmadığı için
" mümkün olmadığı vurgulandı.
Konuya ilişkin, kamu yararını gözetmek adına büyük bir hassasiyet uygulandığının belirtildiği açıklamada, bugüne kadar
SGK
'ye birçok farklı siyasi partiye mensup belediyelerden 1200'den fazla
gayrimenkul
devrinin gerçekleştirildiği ve bu devirlerin hiçbirinde
haciz
,
şerh
veya
ipotek
bulunmadığının altı çizildi.

"Ya bilgi eksikliği ya da kamuoyunu aldatma çabası"

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"
Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Üzerinde haciz, ipotek ve şerh olmayan, satış kabiliyetine sahip gayrimenkul teklif ettiklerinde ne kadar şeffaf bir süreç yönetildiğine tüm belediyeler şahittir. Meseleyi siyasi bir zemine çekerek üzerinde tartışma oluşturmak yerine gerçekten borçlarını kapatmak isteyen belediyelere SGK olarak her türlü konuda yol gösterilmiştir ve bundan sonra da gösterilmeye devam edilecektir.
"

ABB'den açıklama

ABB tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise belediyenin SGK'ye yönelik borç yapılandırma süreci hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, ifadelerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, ABB'nin, SGK'ye borçların yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduğu aktarıldı.

ABB tarafından SGK'ye toplam 33 kalem arsanın bildirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu arsaların toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olup, üzerlerindeki toplam haciz tutarı yaklaşık 3 milyon liradır." ifadelerine yer verildi.



#SGK
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Haciz
#Borç

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