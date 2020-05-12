ABD, Gaziantep ve bölgeyi seyahat için güvenli kategoriye aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) Salgını sonrası yaşanacak gelişmeler ve turizm başta olmak üzere birçok konu başlığında uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi David M. Satterfield ile telekonferansta görüştü. Görüşmede Büyükelçi Satterfield, koronavirüs öncesi Gaziantep’in de içinde bulunduğu bölgenin seyahat uyarısını 3’ncü kategori yani seyahat tehlikelisi bulunduğunu belirten kategoriden, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler için de kullanılan 2’nci seviye kategoriye düşürüldüğünü söyledi. Bu sayede korona salgını sonrası bütün tur şirketleri Tüm Türkiye’yi aynı seviyede göreceğini iletti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, ABD Büyükelçisi Satterfield ile telekonferans aracılığıyla görüştü.

KORONA SONRASI AMERİKAN HEYETİ GAZİANTEP’E GELECEK

Koronavirüs tehlikesi sonrası normalleşme sürecinde Amerikan Heyeti’nin Gaziantep’i kültür, tarih ve gastronomi turizmi için ziyaret edeceğini söyleyen Satterfield, Türkiye’nin en iyi yemeklerinin Gaziantep’te olduğunu belirtti.

Çevre, enerji ve akıllı şehirler açısından da büyük işbirlikleri konuşuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında büyükelçinin merak ettiği konuları açıklayan Başkan Şahin Gaziantep Modeli hakkında bilgi verdi.

ŞAHİN: GAZİANTEP TURİZM HEDEFLERİNE GİDERKEN BU KARAR ÇOK DESTEK VERECEK

Toplantı sonrası bölgenin kategorisinin düşürülmesi hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kararın bölge ve şehri yakından ilgilendirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Yıllardır bu şehrin güvenli olduğu, diğer şehirlerden hiçbir farkı olmadığı hakkında büyük bir mücadele verdik. Özellikle Fırat Kalkanı ile beraber bölgenin güvenli bir noktaya geldiğini, yurtdışından gelecek olan vatandaşların ve turistlerin bu bölgeye gelirken Amerika’nın kendi vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptığını ve bunun bize büyük bir zarar verdiğini anlattık. Yeni bir büyükelçi atandı, onunla da görüşmelerimizi yaptık. İngiltere burayı yeşil bölgeye aldığını ve Gaziantep’in de Amerika Birleşik Devletleri tarafından güvenli ilan edilmesini söyledik. Büyükelçide konferansta bize müjdeyi vererek Türkiye’nin bütün sınırlarını güvenli hale dönüştürdüğü, gelecek olan Amerikan vatandaşlarına Türkiye’nin bütün şehirlerinin güvenli olduğunu söyleyeceklerini dile getirdi. Biz bu yenilikten sonra güçlü Amerikan turizm heyetlerini Gaziantep’e getireceğiz. Çünkü burası bölgesel olarak kültürel turizmin başkenti. Baktığımızda bir mozaik hattı var ve büyük antik kentler bulunuyor. Yesemek, Zeugma ve birçok arkeolojik bulgularıyla müzeler şehriyiz. Kültürel turizme kıymet veren bütün turistler için çok önemli bir hazine var. Amerikan Büyükelçisi’nin yaptığı bu açıklama, şehrimizin, bölgemizin geleceği açısından Gaziantep’in hem üretim hem de turizm ve gastronomi merkezi olma hedefine giderken bunu sağlaması açısından çok önemli buluyorum. Bu karar alınırken tabii Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi, Avrupa’nın en güvenli ülkelerden biri ilan etmesi ve güvenlik için yürüttüğümüz harekatların büyük önem arz ediyor. Kapadokya’ya gelen asya turistinin buraya getirmek büyük bir hedefti. Amerika’nı eski uyarısı Japon turisti bölgeye gelmesini engelliyordu.”