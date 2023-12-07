ABD'li emekli General Breedlove: Türkiye'nin F-16 talebi NATO için de önemli

2013-2016 yıllarında NATO’nun Avrupa’daki en üst düzey ismi olarak görev yapan emekli General Breedlove, Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitleri ile iki ülke arasındaki savunma işbirliği hakkında soruları yanıtladı.
Breedlove, Türkiye’nin NATO ittifakının en önemli müttefiklerinden biri olduğunu, Türk Hava Kuvvetlerinin birçok NATO operasyonuna, Baltık Denizi’nde ve Doğu Avrupa’da NATO hava sahasının korunmasına katkıda bulunduğunu söyledi.
"Türkiye'nin alabileceği en iyi F-16'lara sahip olmasını destekliyorum"
ABD ordusunda ve NATO’da üst düzey görevler yapmış olan Breedlove, Türk Hava Kuvvetlerinin, NATO kapsamında üstlendiği görevlerin icrasında en modern silah sistemlerine sahip bulunması gerektiğini vurguladı.
"Türkiye gibi büyük bir müttefike askeri yetenekleri konusunda destek olmamız önem taşıyor"
Türkiye’nin F-16 talebi konusunda ABD Kongresi’nde devam eden siyasi tartışmalara girmek istemediğini söyleyen Breedlove, "ABD ile Türkiye’nin çıkarlarının artık örtüşmediği ve Türkiye’nin öneminin azaldığı" yorumlarına kesinlikle katılmadığını kaydetti.
Savaş uçağı pilotu olarak F-16’larla 3 bin 500 saatlik uçuş deneyiminin bulunduğunu anlatan Breedlove, Türk Hava Kuvvetleri için ABD yapımı F-16’ların büyük avantajlar sunduğunu, ortak üretim konusunda uzun yıllara dayanan deneyim bulunduğunu, Türkiye’nin talebinin onaylanması durumunda bunun savunma sanayisi alanında işbirliğini daha da güçlendireceğini vurguladı.
"Türkiye, egemen bir ülke ve kendi bağımsız kararlarını verecektir"
Türkiye’nin alacağı savaş uçaklarının, NATO’nun silah ve iletişim sistemleriyle uyumlu olmasının, özellikle NATO kapsamındaki görev ve sorumluluklar açısından önem taşıdığını vurgulayan Breedlove, Eurofighterların da bu koşulları karşıladığını dile getirdi.
Emekli General Breedlove, "Bu gibi gereklilikleri sağlayan uçaklar, başka ülkeler tarafından da üretiliyor. Tabii eğer Türkiye, bunun doğru olacağına kanaat getirirse bu yolu tercih edecektir. Türkiye, egemen bir ülke ve kendi bağımsız kararlarını verecektir." şeklinde konuştu.