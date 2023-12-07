ABD'li emekli General Breedlove: Türkiye'nin F-16 talebi NATO için de önemli

"Türkiye'nin, bu misyonlar için ilgili bölgelerde görev yaptığında sahip olabileceği en iyi kitlere, diğer NATO müttefikleriyle de uyumlu kitlere sahip olması gerekiyor. Bu nedenle bizim de Türkiye gibi büyük bir müttefike askeri yetenekleri konusunda destek olmamız önem taşıyor."