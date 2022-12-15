AB’nin Yunan ağzına sert tepki: Dışişleri Bakanlığı karardan rahatsız

Dışişleri Bakanlığı, AB Genel İşler Konseyinin Türkiye ile ilgili kararları sert bir dille tepki gösterdi. Bakanlık, Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyinin Türkiye’nin Rusya’yla ticari ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine yönelik kararlarına tepki göstererek “AB’nin ortak menfaatlerinin, bazı üye ülke çıkarlarına kurban edildiği bu tarz kararlar, ne Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamakta ne de yapıcı bir gündem oluşturmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

DAR GÖRÜŞLÜ VE ÖN YARGILI BAKIŞ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyinde kabul edilen kararların Türkiye’yle ilgili bölümünün, AB’nin Türkiye’ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını gözler önüne serdiği ifadeleri yer aldı. “AB’nin ortak menfaatlerinin, bazı üye ülke çıkarlarına kurban edildiği bu tarz kararlar ne Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamakta ne de yapıcı bir gündem oluşturmaktadır.” denilen açıklamada, AB’nin bu yaklaşımıyla uluslararası sistemde yaşanan değişimi doğru okuyamadığını ortaya koyduğu vurgusu yapıldı.

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TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ DESTEĞİ GÖRMEZDEN GELİNDİ

Kararda, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalarının ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteğin görmezden gelindiği vurgulanarak “Ülkemizin konuya yaklaşımının münhasıran AB yaptırımlarına katılmamasına indirgenmesini ve Türkiye’nin tek taraflı yaptırımlara katılmama yönündeki ilkeli tutumunun yaptırımların bilinçli şekilde etkisiz kılınması şeklinde takdim edilmesini hayretle karşılıyoruz” denildi.