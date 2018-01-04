Adana Valiliği'nden uyarı: Çocuklarınızı erken alın

Adana’da şiddetli yağışlar nedeniyle bugün okularda son iki ders saati tatil edildi.Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık hava durumu raporuna göre, Adana’da yoğun yağış görüldüğü, okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.
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