Mersin için kuvvetli yağış uyarısı! 5 günlük Mersin hava durumu Mersin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden Mersin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu geceden itibaren etkisini artırarak Mersin kıyı hattı boyunca cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi 04 Ocak 2018, 15:17 Son Güncelleme: 04 Ocak 2018, 15:21 AA