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Adana'da korkutan deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 23.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

00:21 . 19/06/2023 Pazartesi
AA
Arşiv.

Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



#Adana
#Saimbeyli
#Deprem
#AFAD
44 dakika önce
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