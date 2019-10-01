Gündem Adanadaki polis servisine yönelik saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü
ESKİŞEHİR

Adana'daki polis servisine yönelik saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü

Adana’da 25 Eylül’de özel harekat polislerini taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenleyen MLKP’li teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen Eskişehir’de ölü olarak geçirildi. Teröristlerle çıkan çatışmada iki polis memuru da yaralandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüse yönelik terör saldırısı düzenlenmişti.
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüse yönelik terör saldırısı düzenlenmişti.

Adana’da 25 Eylül’de özel harekat polislerini taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenleyen MLKP’li teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen Eskişehir’de ölü olarak geçirildi. Teröristlerle çıkan çatışmada iki polis memuru da yaralandı.

Teröristler öldürüldü

Hücre evine yapılan baskında, teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerle polis ekipleri arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralanırken, teröristler ölü olarak ele geçirildi.


Ayrıntılar geliyor..

Adana'da çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı
GÜNDEM
Adana'da çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı

Bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla keşif yapmış
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Bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla keşif yapmış
Adana'da özel harekat polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten birinin saldırı öncesi peruk takarak keşif yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı günü şapkalı olduğu belirlenen teröristin, saldırıdan bir gün önce ise başında perukla bölgede keşif yaptığı belirlendi.


Teröristler öldürüldü

Teröristler öldürüldü

Adana'da polisleri taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenlemişlerdi.
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