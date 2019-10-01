Adana'daki polis servisine yönelik saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü
Adana’da 25 Eylül’de özel harekat polislerini taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenleyen MLKP’li teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen Eskişehir’de ölü olarak geçirildi. Teröristlerle çıkan çatışmada iki polis memuru da yaralandı.
Adana’da 25 Eylül’de özel harekat polislerini taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenleyen MLKP’li teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen Eskişehir’de ölü olarak geçirildi. Teröristlerle çıkan çatışmada iki polis memuru da yaralandı.
Teröristler öldürüldü
Hücre evine yapılan baskında, teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerle polis ekipleri arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralanırken, teröristler ölü olarak ele geçirildi.