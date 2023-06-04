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AK Parti grup yönetimi seçildi

AK Parti'nin A Takımı belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, Grup Başkanvekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

Haber Merkezi
04:00 . 4/06/2023 Sunday
Yeni Şafak
Abdullah Güler.

Abdullah Güler.

Yeni dönemde, AK Parti TBMM Yönetimi’nde görev alacak isimler resmen belirlendi. Dün AK Parti Meclis Grubu, TBMM’de basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda yeni dönemde AK Parti Meclis Grubu’nda yer alacak isimler oylamaya sunuldu. AK Parti Meclis Grubu Başkanlığı’na Sivas Milletvekili Abdullah Güler getirildi. Meclis Grup Başkanvekilliklerine de İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.




#TBMM
#AK Parti
#Abdullah Güler
#Toplantı
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