AK Parti Sözcüsü Çelik'ten SAHA Expo'da önemli açıklamalar: Türkiye savunmada devrim yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik SAHA Expo'da açıklamalarda bulundu. Çelik, "Türkiye tesadüf bir kazanım sağlamadı, iyi planladı" dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

"Türkiye savunmada devrim yaptı.

Artık kendi kendine yetebilen ve dünyaya açık bir Türkiye var.

Türkiye tesadüf bir kazanım yapmadı, iyi planladı.

Cumhurbaşkanımız öz güven devrimi yaptı.

Özgür Özel'in saha ziyareti

Bütün siyasi parti yöneticilerinin burayı ziyaret etmesini isterim. Bunlar milli teknolojidir. Buraya gelip bu kazanımları takdir eden ve ortaya koyması değerlidir. Biz bu adımları atmaya çalıştığımızda önümüze konulan mesajların bir alt yazısı vardı. 'Bu işlere girmeyin, başkalarında daha iyisi varken niye vakit kaybedelim' gibi bir dayatma var.

Burcu Köksal AK Parti'ye geçecek mi?

Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz. Dolayısıyla oralarda gelişmeleri görürsünüz.



