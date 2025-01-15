AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Tekerleği patlamış, direksiyonu kırılmış bir kamyon gibi

"Sizin verdikleriniz ne? Ben de öyle bir ifade kullansam ne olur? CHP'li milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri var. Ben de onlara 'iğrenç' diyorum. Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin, 'Hayır arkadaşlar, şöyle yanlış.' diyebilirsin. Bu kavram nedir? Kimsin sen? Milletvekilimizin verdiği kanun teklifine nasıl böyle bir ifade kullanabilirsin? Sizin de verdiğiniz kanun teklifleriniz var. İçeriğine katılmam, doğru bulmam, eleştiririm. Eleştir, neresini doğru bulmuyorsun? Efendim 8 taneymiş... Daha kanunu bilmiyor. Yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 9 maddeden ibaret bir kanun. Okumamış, içeriğine hakim değil. Kendisine bilgi veren arkadaşlar nasıl okumuş onu da bilmiyorum. Maalesef çok üzgünüm. Kanun teklifi okumaktan aciz bir Genel Başkan."