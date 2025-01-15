AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Tekerleği patlamış, direksiyonu kırılmış bir kamyon gibi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP lideri Özgür Özel'in Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik sözlerine tepki gösterdi. Her türlü kanun teklifinin kıymetli olduğunu ifade eden Güler, "Farklı düşüncelerimiz olabilir ancak bunu 'iğrenç' gibi kaba, sığ kavramlarla ifade etmelerini reddediyorum." dedi. "Özel'in adeta tekerleği patlamış, direksiyonu kırılmış bir kamyon gibi her tarafa çarparak yol alacağını" düşündüğünü ifade eden Güler, CHP liderinin söylediklerinin gerçeklerle bir alakası olmadığını belirtti.
Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Özel'in, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Meclisin saygınlığına, tecrübesine, birikimine uygun olmayan garip ifadelerine tanık olunduğunu söyledi.
"Direksiyonu kırılmış bir kamyon gibi her tarafa çarparak yol alacak"
"Sizin verdikleriniz ne? Ben de öyle bir ifade kullansam ne olur? CHP'li milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri var. Ben de onlara 'iğrenç' diyorum. Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin, 'Hayır arkadaşlar, şöyle yanlış.' diyebilirsin. Bu kavram nedir? Kimsin sen? Milletvekilimizin verdiği kanun teklifine nasıl böyle bir ifade kullanabilirsin? Sizin de verdiğiniz kanun teklifleriniz var. İçeriğine katılmam, doğru bulmam, eleştiririm. Eleştir, neresini doğru bulmuyorsun? Efendim 8 taneymiş... Daha kanunu bilmiyor. Yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 9 maddeden ibaret bir kanun. Okumamış, içeriğine hakim değil. Kendisine bilgi veren arkadaşlar nasıl okumuş onu da bilmiyorum. Maalesef çok üzgünüm. Kanun teklifi okumaktan aciz bir Genel Başkan."
"Kaba, yaralayıcı ifadeleri kendisine iade ediyorum"
AK Parti Grup Başkanı Güler, Özel'in ifadelerini reddettiğini belirterek, aziz milletin oylarıyla seçilmiş bütün milletvekillerinin Meclis Başkanlığına verdiği her kanun teklifinin kıymetli olduğunun altını çizdi.
"Rahatsızlığınızı açıkça söyleyin"
Kurul üyeleri ve denetçilerin görevden uzaklaştırma durumlarının da kanun teklifinde yer aldığını anımsatan Güler, "Ne var bu maddelerde? Rahatsızlığınızı açıkça söyleyin. Lafı eveleyip gevelemeyin, üstünü örtmeyin. Meclise saygısızlık yapmayın." ifadelerini kullandı.
Güler, teklifte en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira, asgari ücret desteğinin ise 1000 liraya çıkarılmasının yer aldığını aktararak, Özel'in kullandığı ifadeleri eleştirdi.
Özel'in enerji arz güvenliğine destek sağlayacak maddeye itirazı
"Rusya-Ukrayna savaşı yaşandı. Kuzey Akım Boru Hatlarında ve diğer hatlarda gaz tedarikinde Avrupa Birliği çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ne yaptı Almanya? Termik santralleri devreye aldı. Biz de aynı şekilde, bizim 6'ncı maddemiz şu anda yürürlükte. Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu karar doğrultusunda bu hususlar münhasıran kanunla düzenlenmesi gerektiği için, iptal ettiği için, mayıs ayına kadar da süre verilmiş, şu an yürürlükte bu kanun maddesi. Ama mayıs ayında süre bitiyor. O yüzden kanunla enerji arz güvenliği açısından, yerli kömür kullanan termik santrallerin desteklenmesi açısından bir kanuni düzenlemeden bahsediyoruz. Neyden rahatsız oldunuz Sayın Özel? Yerli ve milli kaynaklarla enerji arz güvenliğine destek sağlayacak bu maddeye itirazınız nedir?"
"Yalan haberi yayınlayanlara hakkımızı helal etmiyorum"
AK Parti Grup Başkanı Güler, terörizmin finansmanı noktasında etkin, caydırıcı, öngörülen tedbirleri aldığı için Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinden çıktığını hatırlattı.
Güler, CHP Kadın Kolları Başkan adayı Linda Gözde Karasu'nun, Beşiktaş Belediyesine yönelik "usulsüzlük" iddialarını hatırlatarak, bunlara cevap verilmesini istedi.
Basın mensuplarının, en düşük emekli aylığına ilişkin sorusuna Güler, "Daha henüz muhalefet şerhi vesaire raporun hazırlanması var. Dolayısıyla süreç şu anda işliyor." yanıtını verdi.