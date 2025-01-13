Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta Türkiye Adalet Akademisini düzenleyen kanun teklifini görüştükten sonra 10 günlük ara tatile girecek. AK Parti'nin Meclis gündemine aldığı 3 yasa teklifi de 16 Ocak sonrasına kalacak. Bu tekliflerden biri de en düşük maaş alacak 3.9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaş almasını sağlayacak taban aylık artış düzenlemesi olacak.

SAYILARI 3,9 MİLYON KİŞİYE ÇIKACAK

Taban aylık düzenlemesini de içeren Maliye Bakanlığı torba teklifi, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Genel Kurul'a gelecek. Teklif, Meclis'in 28 Ocak'ta açılmasından sonrasında Genel Kurul gündemine alınması konuşuluyor. Ocak ayı itibarıyla kök aylığı 5 bin 800 lira ile 10 bin 700 lira arasında bulunan ve Hazine tarafından fark ödemesi yapılan emekli sayısı, 3 milyon 707 bin kişi civarında. Yapılacak taban aylığı düzenlemesiyle birlikte en düşük emekli maaşı alan kişi sayısı 3,9 milyon kişiye çıkacak.

ZAMLI MAAŞ OCAK AYI FARKIYLA BİRLİKTE ŞUBATTA

Taban aylığını 12 bin 500 liraya yükseltecek teklifin yasalaşmasından sonra en düşük emekli aylığı, yapılacak yüzde 15.75 zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselecek. Emekli maaşları her ayın ortasından itibaren hesaplara ödemeye başlanıyor. Taban aylık düzenlemesinin ise Ocak sonuna doğru yasalaşması bekleniyor. Bu gecikme nedenle en düşük emekli aylığındaki artış farkı ocak ayı maaşlarına yansımayacak. Bu durumdaki emekliler ocak ayında eski maaşlarını yani 12 bin 500 TL'yi hesaplarında görecek. Emekli taban aylığındaki artış farkı şubat ayında hesaplara yatırılacak.

DUL-YETİM AYLIĞI DA ARTACAK

Teklifin yasalaşmasıyla malullük, dul-yetim aylığı alanların da aylıklarında artış olacak. 3 milyon dul ve yetime bağlanan aylıklarda dosya bazında iyileştirme olacak. Yasaya göre, dul karı ve koca için dosya bazında ödenen paranın yüzde 50'si, yetimi bulunmayanların dul eşlerine bu paranın yüzde 75'i ödeniyor. Çocuklarla ana veya babanın her biri için yüzde 25'i oranında aylık bağlanıyor.







