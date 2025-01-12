Milli Gözetim Radarı ilk çeyrekte hizmette





Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) test süreçleri başarıyla tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM iş birliği sonucunda Türkiye'ye kazandırılan Milli Gözetim Radarı'nın kesin kabulünü 2024'ün aralık ayında yaptıklarını bildirdi. Gaziantep Havalimanı yakınlarındaki Gaffur Baba Tepesi'ne radar yerleşkesinin kurulduğunu anlatan Uraloğlu, "MGR, kullanıma alınmasından önce başlatılan süreklilik testlerini başarıyla geçti. Hava trafik kontrol sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

Abdulkadir Uraloğlu

ÜRETMEKLE KALMAYIP İHRACATINI DA YAPACAĞIZ

MGR sisteminin Türk hava sahasının yoğun trafiğine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Uraloğlu, "Radarımız, hava trafik kontrolörlerimizin kullandığı hava trafik yönetim yazılımlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hava trafik kontrol hizmetlerinde verimliliği artıracak. MGR, ülkemizin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesi kapsamında bir milat olacak" ifadesini kullandı. Uraloğlu, MGR'nin gelecekte diğer ülkelere satışının da yapılabileceğine ve ekonomiye önemli bir katkı sağlayabileceğine işaret ederek, Türkiye'nin, havacılık sektöründe sivil gözetim radarı üreten ülke olmakla kalmayıp ihraç eden ülke olacağını vurguladı.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA

MGR'nin sivil ve askeri hava trafiğinin tespitine yönelik ICAO ve EUROCONTROL standartlarına uygun olarak tasarlandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "Birincil gözetim sistemi farklı hava koşullarında gelişmiş tutarlı radar sinyal işleme tekniklerini kullanarak 112 kilometreye kadar, ikincil gözetim sistemi ise 370 kilometreye kadar bir alanda aynı anda 1000 hava aracını 7 gün 24 saat gözetleyebilecek. MGR'yi Türkiye geneline yaygınlaştırarak havacılık sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltacağız. 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamı yerli ve milli teknolojilerle izlenebilecek."











