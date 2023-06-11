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AK Parti'li Göksu'dan İmamoğlu'nun Haliç algısına tepki: Tek yaptığınız 'temel atmama töreni'

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Haliç'i biz temizledik" algısına tepki gösterdi. "Herkes bilir ki, 29 yıl önceki CHP döneminde kaderine terkedilmiş bir Haliç vardı. Haliç, İBB AK Parti dönemiyle kokudan pislikten kurtuldu." diyen Göksu, bu yönetimin Haliç için sadece 'temel atmama töreni' yaptığını anımsattı.

16:38 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun "Haliç'i biz temizledik" algısına tepki gösterdi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun "Haliç'i biz temizledik" algısına tepki gösterdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde temizlenen Haliç'teki değişimi sahiplendi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na yanıt Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi.

'29 yıl önceki CHP döneminde kaderine terkedilmiş bir Haliç vardı'

İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Göksu,
"İBB Başkanı sıkıştığında 'Algı ve Manipülasyona' sarılıyor. Herkes bilir ki, 29 yıl önceki CHP döneminde kaderine terkedilmiş bir Haliç vardı. Haliç, İBB AK Parti dönemiyle kokudan pislikten kurtuldu. 'Bu yönetim Haliç için ne yaptı?' derseniz, Sadece 'Temel Atmama Töreni'"
dedi.


CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış
CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış

Bugüne kadar 12 seçim kaybeden fakat koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi tabanından gelen tepkiler dinmiyor. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede, 'baba-oğul' ilişkisinin noktalandığını ve iplerin atıldığını öne sürdü. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açabileceğini belirten Portakal, "Kılıçdaroğlu delege yapısını uzun yıllardır konsolide ettiği için kazanması zor ihtimal." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nu diktatör olmakla itham eden Portakal, İmamoğlu'nun parti kurma çalışması yaptığını da dile getirdi.


#Mehmet Tevfik Göksu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#AK Parti
32 dakika önce
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