AK Parti'li Göksu'dan İmamoğlu'nun Haliç algısına tepki: Tek yaptığınız 'temel atmama töreni'

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun "Haliç'i biz temizledik" algısına tepki gösterdi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde temizlenen Haliç'teki değişimi sahiplendi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'na yanıt Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi.