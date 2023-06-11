AK Parti'li Göksu'dan İmamoğlu'nun Haliç algısına tepki: Tek yaptığınız 'temel atmama töreni'

"İBB Başkanı sıkıştığında 'Algı ve Manipülasyona' sarılıyor. Herkes bilir ki, 29 yıl önceki CHP döneminde kaderine terkedilmiş bir Haliç vardı. Haliç, İBB AK Parti dönemiyle kokudan pislikten kurtuldu. 'Bu yönetim Haliç için ne yaptı?' derseniz, Sadece 'Temel Atmama Töreni'"