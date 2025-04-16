AK Partili kadın belediye meclis üyelerinden 'Sıfır Atık' projesine destek

Kadın üyeler tarafından okunan ortak metinde, "2017'de yüzde 13 olan atıkların geri kazanım oranı, 2024 yılında yüzde 36,08'e çıkmıştır. Sıfır Atık hareketiyle geri dönüşümden 256 milyar lira ekonomiye kazandırılmıştır. Petrolden 54,6 milyar litre tasarrufla, Türkiye'deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar kazanım elde edilmiştir. Bu vesileyle, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye ortaya koyduğu liderlik, vizyon ve kararlılık için en içten şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullanan belediye meclis üyeleri, tüm doğa dostlarını “Ortak Evimiz Dünyamız” için bu farkındalık hareketinde yer almaya davet ettiler." denildi.