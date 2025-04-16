AK Partili kadın belediye meclis üyelerinden 'Sıfır Atık' projesine destek

Nisan ayı belediye meclis toplantılarında, Türkiye genelindeki AK Partili kadın belediye meclis üyeleri çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam için ortak bir duruş sergiledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın öncülüğünde başlatılan kampanya ile 81 ilde belediye meclis kürsülerinden okunan metinlerle, Sıfır Atık projesine güçlü bir destek verildi.
AK Partili kadın meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen projeye 81 ilde destek verdi.
Bu ayın ilk belediye meclis toplantılarında yapılan ortak açıklamalarda, 30 Mart'ın 2022 yılında BM Genel Kurulu tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesinin öneme dikkat çekildi.
Kadın üyeler tarafından okunan ortak metinde, "2017'de yüzde 13 olan atıkların geri kazanım oranı, 2024 yılında yüzde 36,08'e çıkmıştır. Sıfır Atık hareketiyle geri dönüşümden 256 milyar lira ekonomiye kazandırılmıştır. Petrolden 54,6 milyar litre tasarrufla, Türkiye'deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar kazanım elde edilmiştir. Bu vesileyle, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye ortaya koyduğu liderlik, vizyon ve kararlılık için en içten şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullanan belediye meclis üyeleri, tüm doğa dostlarını “Ortak Evimiz Dünyamız” için bu farkındalık hareketinde yer almaya davet ettiler." denildi.
Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir gelecek için “Sıfır Atık” ilkesiyle yerelde atılan bu adım, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü bir katkı sunuyor.
AK Parti kadın meclis üyeleri, çevre mücadelesinde sergiledikleri ortak irade ve farkındalık çağrısıyla toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi.