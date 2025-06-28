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Akdeniz foku kıyıya yakın noktada kendini gösterdi

Akdeniz foku kıyıya yakın noktada kendini gösterdi

09:3228/06/2025, Cumartesi
IHA
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Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin sınırlarında belirlenen 25'in üzerindeki foklardan biri de kendini gösterdi.
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin sınırlarında belirlenen 25'in üzerindeki foklardan biri de kendini gösterdi.

Mersin Erdemli'de sahil kenarında yürüyüşe çıkanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarından biriyle karşılaştı. Vatandaşlar o anları 'Çok tatlı' diyerek cep telefonlarıyla kaydetti.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 120'nin üzerinde bulunduğu tespit edilen Akdeniz fokları yaz mevsimiyle birlikte kendilerini göstermeye başladı.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin sınırlarında belirlenen 25'in üzerindeki foklardan biri de kendini gösterdi. Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi sınırlarında Kumkuyu mevkiinde sahile yakın noktada ortaya çıkan fok, vatandaşların dikkatini çekti. Denizde kafasını çıkaran fok, bir süre kendini merakla izleyenleri baktı daha sonra onları selamlarcasına kuyruğunu gösterip gözlerden kayboldu. O anları ise vatandaşlar 'Çok tatlı diyerek' cep telefonuyla kaydetti.



#Mersin
#Erdemli
#Akdeniz fokları
#IUCN
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