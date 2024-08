Akdenizli balıkçılar' Vira Bismillah' demek için gün sayıyor

Mersin Balık Pazarı Derneği Başkanı Adnan Polat, 15 Eylül'de bütün teknelerin hazırlıklarını tamamlamış şekilde denizde olacağını belirtti. Bu tarih itibarıyla balık bolluğu beklediklerini kaydeden Polat, “İzmir, Ege, Marmara ve Karadeniz'de 1 Eylül'de av yasağı kalkıyor. Yalnız Akdeniz'in ayrı bir özelliği var. Bizde 15 Eylül'de yasak kalkıyor. Havaların ve deniz suyunun sıcaklığı nedeniyle 15 günlük bir uzatma var. Bizim için de uygun. Hatta biz bu tarihin 1 Ekim'e kadar uzatılmasını istiyoruz. Çünkü havalar aşırı derecede sıcak. Ve iklimsel bir sıcaklık var. Her yıl da giderek artıyor. 15 Eylül'den sonra balıkçılarımız vira bismillah deyip denizde açılacak. Şu an herkes bakımını yapıyor. Tekneler bakımlarını yapıyor, ağlarını temizleyip dikiyor. Her türlü dip, boya ve bakım onarım tamiratlarımız büyük bir hızla devam ediyor. Bütün teknelerimiz denizde olacak” dedi.