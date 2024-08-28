Palamut bol olacak

Sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor. Eylül ayı itibarıyla başlayacak av sezonuna ilişkin hazırlıklar devam ederken, su ürünleri sektör temsilcileri, bu sene, ağların dolu olmasıyla kişi başı yıllık 6-8 kilogram olan balık tüketiminin artmasını bekliyor.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, "İzlenimlerimiz bu yıl denizlerimizde bol miktarda palamut olacağı şeklinde. Bu durum hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız için sevindirici bir gelişme olacak. Ayrıca uzun yıllardır Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına balık ihraç etmesine karşın, iç piyasada tüketimin az olmasından yakınıyorduk. Ağların dolu olması kişi başı yıllık 6-8 kilogram olan balık tüketim oranlarının da yukarılara çıkmasını sağlayacak." şeklinde konuştu.

TÜRK SOMONU TÜKETECEĞİZ

Sagun, tüketicilerin en fazla tükettiği ürünlerden olan somonun yıllardır Norveç'ten ithal edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bunun karşılığında milyonlarca dolar ödüyorduk. Ancak son yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yaptığımız yatırımlar ve geliştirme projeleri sonucunda üreterek ihraç ettiğimiz Türk somonu, vatandaşımızın mutfağında da yerini almaya başladı."

Hamsiye hasret

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya da "Bu yıl palamut bol, her eve palamut girecek gibi düşünüyoruz. Palamutun bol olduğu yıllarda hamsinin az olduğunu da biliyoruz. Yıl içerisinde tabii ki hamsi de olacak ama istenilen kadar olmayacaktır." diye konuştu. Özkaya, yeni sezona hamsi avcılığında kota sistemiyle girildiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hamside son zamanlarda et verimi biraz düşük, iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı. Bunun için hamsiye kota gelmesinden çok memnunuz. Böylece hamsi kendini biraz toparlar, stokları toparlanır. Atalarımızdan aldığımız bol bereketli denizleri, gelecek nesillere bol bereketli bırakmamız lazım ki genç nesiller balıkçılık sektöründen çekilmesin. Bunun için de bu senenin hatasız, kazasız, bol ve bereketli geçmesini arzu ediyoruz."







