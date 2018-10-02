Gündem Akın Öztürkün takiye oyununu kurtarmaya giden albay bozdu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Akın Öztürk'ün takiye oyununu kurtarmaya giden albay bozdu

FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde görev yapan Albay İbrahim Galin, kalkışmanın askeri kanat sorumlusu Akın Öztük'ün sanki kendisi de rehin alınmış gibi "Beni de kurtardın Galin" diyerek sarılmak istediğini söyledi. Tanık Albay Galin, Akın Öztürk'ün yaptığı hareketlerle kendini ele verdiğini de ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Akın Öztürk
Akın Öztürk

Akıncı Üssü davasının dünkü duruşmasında, o dönemde yarbay rütbesi ile görev yapan Uçaksavar Tabur Komutanı Albay İbrahim Galin ifadesinde, darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlerini anlatırken, özellikle darbeci general Akın Öztürk'ün, kalkışma başarısız olunca yaptığı takiyeleri gözler önüne serdi.

"Generallerin elleri bağlıydı ancak Akın Öztürk çok rahattı"

Albay Galin ifadesinde, darbecilerin derdest ettiği ve aralarında dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu generallerle diğer askerleri kurtarma faaliyetlerini anlattı. Güler'in dirseklerinin yaralı olduğunu anlatan Galin kurtarma faaliyeti sırasında darbeci Akın Öztürk'ün sergilediği takiyeyi özetle şöyle anlattı:

  • "İçeride elleri ve ayakları kelepçelenmiş üst rütbeli askerler vardı. Bunları makasla kesip kurtardık. Bu sırada orada bulunan ancak derdest edilmediği her halinden belli olan Akın Öztürk de bana doğru yönelip, 'beni de kurtardın Galin' diyerek sarılmak istedi. Ben Akın Öztürk'ün durumunu derdest edilenlerden farklı değerlendirdiğim için sarılma isteğini elimle iterek reddettim."

"Yerlerini önceden biliyordu"

Sabah'ta yer alan habere göre; Tanık Albay Galin, üssün karargah binası içinde bazı üst rütbeli askerleri kurtardıktan sonra Yuva-4 misafirhanesinde de esirlerin bulunduğunun söylendiğini, aralarında Akın Öztürk'ün de yer aldığı grubun buradaki kişilerin de kurtarılması için oraya gidilmesini istediğini anlatırken darbeci Öztürk'ün kendisini nasıl ele verdiğini de şu sözleriyle aktardı:

  • "Benden kendilerini Yuva- 4 misafirhanesine götürmemi istediler. Ben bunlardan şüphelendiğim için yolun bir bölümünde, normal yoldan saparak daha uzun ve kötü yoldan gitmek istedim. Az önce kendilerini oraya götürmemi isteyen bu kişiler benim başka yola sapmama rağmen kendileri normal düzgün yoldan gittiler. Buradan da aslında derdest edilen komutanların nerede olduklarını anladım. Orada yaklaşık 10 generali ve üst rütbeli kişiyi kurtardıktan sonra Akın Öztürk, 'diğer 6 kişi nerde' diye sordu. Bu sözünden de Öztürk'ün aslında orada kaç kişi olduğunu önceden bildiğini fark ettim.

"Savcılar belge yok etti"

Tanık İbrahim Galin darbecilerin, kalkışmanın başarısız olacağını anladıktan sonraki aşamada delilleri nasıl yok etmeye çalıştıklarını, bunu da kalkışma faaliyetinden hemen sonra üsse gelen ve daha sonradan FETÖ'cü oldukları anlaşılan askeri savcılar eliyle yaptıklarını da şöyle kaydetti:

"İlerleyen saatlerde sürekli bazı evrakların kırpıldığını gözlemledim. Bu faaliyeti askeri savcılar yürütüyordu. Üs Komutanı darbeci Hakan Evrim'in odasında da bu faaliyet yürütülüyordu. Sonradan da üssün birçok yerinde kırılmış, atılmış tabletler, cep telefonları, sim kartları gördük. Adli makamlara haber vererek bu delillerin toplanmasını sağladık."

FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis cezası
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis cezası

FETÖ'cü iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'cü iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ'cü rektörün telefonu genelev çalışanı üzerine çıktı
GÜNDEM
FETÖ'cü rektörün telefonu genelev çalışanı üzerine çıktı

FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek
GÜNDEM
FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek

İki füze ışık saçarak üstümüze geliyordu

İki füze ışık saçarak üstümüze geliyordu
200 gün boyunca uygulanacak

200 gün boyunca uygulanacak

Demir-çelik ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi.
​F-35'te flaş gelişme

​F-35'te flaş gelişme

​ABD ne zaman teslim edeceğini açıkladı.
Yaz saatinde son karar

Yaz saatinde son karar

​İleri saat uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı.
Beni de kurtardın

Beni de kurtardın

Akın Öztürk'ün büyük oyununu albay bozdu.
Ahvaz'amisilleme

Ahvaz'amisilleme

​İran, Fırat'ın doğusunu vurarak misilleme yaptı.
Ben bıraktım sen de bırak

Ben bıraktım sen de bırak

​Aday olmayacağını açıklayan CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı.
Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede atacağı yeni adımları açıkladı.

Filistin'dehayat durdu

Filistin'dehayat durdu

​Filistinliler ülke genelinde greve gitti.
Toplumezar acısı

Toplumezar acısı

​Endonezya'dan acı fotoğraf kareleri geliyor.
Brüksel'emahrem takip

Brüksel'emahrem takip

​FETÖ'cü yarbay, NATO Karargahı'na mahrem imamı da götürmüş.
Ekonomidestratejik ortak

Ekonomidestratejik ortak

​Almanya ile işbirliği derinleşerek devam edecek.
Koç gitmezseFener çöker

Koç gitmezseFener çöker

​Fenerbahçe ligde düşme potasına girdi.
Kızılay yaraları saracak

Kızılay yaraları saracak

Endonezya'daki afet için yardım kampanyası başlatıldı.
Trump yine şaşırttı

Trump yine şaşırttı

Beyaz Saray'da en ilginç basın toplantılarından biri yaşandı.
İçtüzük mesaisi

İçtüzük mesaisi

Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.