FETÖ'cü rektörün telefonu genelev çalışanı üzerine çıktı

Balıkesir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan ve cep telefonu numarasında "ByLock" belirlenen eski bir erkek genelev çalışanı N.D. adına kayıtlı hattın, Teksas'taki North American Üniversitesi'nin rektörü firari Şerif Ali Tekalan tarafından kullanıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı verilen 46 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 30'a çıktı.

Manisa'da yakalanan şüpheli erkek N.D'nin, Balıkesir'deki bir genelevin eski çalışanlarından olduğu ve üzerine kayıtlı numarada "ByLock" bulunduğu tespit edildi. Yapılan teknik incelemede bu hattı, N.D'nin değil, Fatih Üniversitesi eski rektörü firari Şerif Ali Tekalan'ın kullandığı tespit edildi.

Tekalan'ın hakkında, terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından 7 soruşturma bulunduğu ve halen Teksas'taki North American Üniversitesi'nde rektörlük yaptığı öğrenildi.

28 Eylül'de, Balıkesir merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 46 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.

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