AKUT 30 yaşında

Aybike Eroğlu
04:0015/03/2026, Pazar
AKUT.
Türkiye ve dünyada meydana gelen büyük afetlerde arama-kurtarma operasyonlarına destek olan AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin 30’uncu yaş günü “AKUT: 30 Yılın Hikâyesi” etkinliğiyle kutlandı.

AKUT, 17 Aralık 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’yle hafızalara kazınmıştı.

1996 yılında 10 gönüllüyle kurulan AKUT’un bugün 4 bin gönüllüye ulaştığını anlatan Dernek Başkanı Serhat Akbel derneğin kuruluşundan bu yana 5 bin 380 operasyona katılarak, 5 bin 119 canlıyı kurtardığını açıkladı.

CANLILARIN HAYATINA ŞEFKATLİ DOKUNUŞ

Türkiye’nin AKUT’u olarak 30 yıldır büyük sorumluluk üstlendiklerini belirten Akbel, ülkenin ilk arama kurtarma derneği olarak bugün yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da bilgi ve birikimimizi faydaya dönüştürerek her canlının hayatına şefkatle dokunduklarını söyledi.

DEPREM BİLİNCİ

AKUT’un son 15 yılda 1 milyondan fazla kişiye deprem bilinçlendirme semineri verdiğini hatırlatan Akbel, “Hem INSARAG akreditasyonu hem de yenilikçi yapımız gereği güncel teknolojileri kullanıyoruz. Afet ve acil durum Teknolojileri Platformu’nun (AFETTEK) STK olarak tek kurucu üyeleri arasında yer alıyoruz. Bu oluşum sayesinde afet teknolojileri geliştirerek ülkemizin afetlerle başa çıkma kapasitesini artırıyoruz” vurgusu yaptı. Etkinlik kapsamında ayrıca dernekte 25 yılını dolduran AKUT Gönüllülerine ve AKUT’un 30 yıllık yolculuğun şahitlik eden medya kuruluşlarına plaket takdim edildi.

Aybike Eroğlu


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

İslam’ın ilk yıllarından Osmanlı’ya istihbarat