AKUT 30 yaşında

AKUT, 17 Aralık 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’yle hafızalara kazınmıştı.

1996 yılında 10 gönüllüyle kurulan AKUT’un bugün 4 bin gönüllüye ulaştığını anlatan Dernek Başkanı Serhat Akbel derneğin kuruluşundan bu yana 5 bin 380 operasyona katılarak, 5 bin 119 canlıyı kurtardığını açıkladı.

CANLILARIN HAYATINA ŞEFKATLİ DOKUNUŞ

Türkiye’nin AKUT’u olarak 30 yıldır büyük sorumluluk üstlendiklerini belirten Akbel, ülkenin ilk arama kurtarma derneği olarak bugün yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da bilgi ve birikimimizi faydaya dönüştürerek her canlının hayatına şefkatle dokunduklarını söyledi.

DEPREM BİLİNCİ

AKUT’un son 15 yılda 1 milyondan fazla kişiye deprem bilinçlendirme semineri verdiğini hatırlatan Akbel, “Hem INSARAG akreditasyonu hem de yenilikçi yapımız gereği güncel teknolojileri kullanıyoruz. Afet ve acil durum Teknolojileri Platformu’nun (AFETTEK) STK olarak tek kurucu üyeleri arasında yer alıyoruz. Bu oluşum sayesinde afet teknolojileri geliştirerek ülkemizin afetlerle başa çıkma kapasitesini artırıyoruz” vurgusu yaptı. Etkinlik kapsamında ayrıca dernekte 25 yılını dolduran AKUT Gönüllülerine ve AKUT’un 30 yıllık yolculuğun şahitlik eden medya kuruluşlarına plaket takdim edildi.

Aybike Eroğlu, Serhat Akbel








