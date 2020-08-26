Akyurtlu kadınlar evde oturmayacak

Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın projelerinden olan Akyurt Kadın Kooperatifinin kuruluşunun ardından ilk genel kurulu, Belediyeye ait Ankara Evi’nde yapıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın da katıldığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu oluşturuldu. 13 üyeden oluşan Akyurt Kadın Kooperatifi, doğal tarım ve hayvancılık ürünlerinin bir çatı altında tüketiciye doğrudan ulaşmasını amaçlıyor.

KURUTMA TESİSİ DE KURULACAK

Genel kurulun başarıyla tamamlandığına değinen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Uzun bir ön çalışmanın ardından kooperatifimiz Allah’ın izniyle faaliyetlerine başlayacak. Üretim faaliyetleri kapsamında kendimize ait bir seramız olacak ve toplanan ürünlerden kurutma işlemine tabi tutulacaklar için kurutma tesisi yapacağız. 13 üye ile yola çıktık. Havalimanı yolunda Belediyemize ait arazide yapmayı planladığımız ana tesisimizin inşasına ise önümüzdeki yıl başlıyoruz. Projesi hazır. Kooperatifimizi doğal ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasıyla faaliyete geçirdikten sonra, devlet desteklerinden faydalanarak büyütmeyi planlıyoruz” dedi.

ÜRETİM ALANLARI BELİRLENDİ

Bakliyat, kurutulmuş kış sebzeleri, reçeller, pekmez gibi ürünleri üretebilmek için daha önce bağ ve bahçelerin yerlerini belirlediklerini sözlerine ekleyen Başkan Hilal Ayık açıklamasını şu sözlerle sürdürdü;

“Bu kapsamda 25 dönüm üzüm bağımız olacak. Başta da söylediğim gibi önümüzdeki hafta Güzelhisar’daki stantlarımızda sezonun ürünlerinin satışına başlanacak. Kadınlarımız artık evinde oturmayacak. Doğallığı sofralara taşıyacak bu girişimimizin Akyurt’a ve Ankara’ya hayırlı olmasını diliyorum.”