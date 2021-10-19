Anamur'da orman yangını

İlçedeki Ormancık mevkiinde bulunan ağaçlık alanda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 10 teknik personel ve 60 işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 5-6 dönümlük çam ağaçlarının bulunduğu bölgede yangının çıktığını belirterek, "Şu anda havadan 3 helikopter, karadan 11 arazöz yangına müdahale ediyor. Şu anda tam olarak kontrol altında değil ama korkulacak bir şey yok. Kısa sürede kontrol altına alacağımızı düşünüyorum" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.