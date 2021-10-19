Anamur'da orman yangını

İlçedeki Ormancık mevkiinde bulunan ağaçlık alanda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 10 teknik personel ve 60 işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 5-6 dönümlük çam ağaçlarının bulunduğu bölgede yangının çıktığını belirterek, "Şu anda havadan 3 helikopter, karadan 11 arazöz yangına müdahale ediyor. Şu anda tam olarak kontrol altında değil ama korkulacak bir şey yok. Kısa sürede kontrol altına alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM Manavgat'ta orman yangını: Kontrol altına alındı