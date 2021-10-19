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MERSİN

Anamur'da orman yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Anamurda orman yangını
Alevler havadan görüntülendi.

İlçedeki Ormancık mevkiinde bulunan ağaçlık alanda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 10 teknik personel ve 60 işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 5-6 dönümlük çam ağaçlarının bulunduğu bölgede yangının çıktığını belirterek, "Şu anda havadan 3 helikopter, karadan 11 arazöz yangına müdahale ediyor. Şu anda tam olarak kontrol altında değil ama korkulacak bir şey yok. Kısa sürede kontrol altına alacağımızı düşünüyorum" dedi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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