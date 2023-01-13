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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsveç'teki provokasyona ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesini, delillerin toplanarak gönderilmesini içeren istinabe talebinin İsveç adli makamlarına gönderildiği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveçe iletildi
Foto: Arşiv.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir."

Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü belirtildi.

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