Ankara’da apartman sakini patlama anını anlattı

Dün akşam saatlerinde Ankara Keçiören'de bulunan 3 katlı bir binada herkesi korkutan doğalgaz patlaması yaşandı.

Patlama sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Patlamanın olduğu evde olan ve ölümden dönen apartman sakinlerinden Yasin Murat, olayla ilgili konuştu.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Patlama yaşandıktan sonra evin içinde olduklarını belirten Murat, şunları söyledi:

Bir an deprem oluyor zannettik. 5 dakika önce eve girmiştim. Ailemle beraber oturuyorduk. Deprem gibi bina sallandı. Sallandıktan sonra yıkıntı sesleri geldi. Cama çıktım polis ekipleri dışarıdaydı. Sordum ne oldu diye. Polisler bana patlama olduğunu söylediler. Bize binayı boşaltın dediler. Bina kapısını açmaya çalışıyordum ama kapı açılmadı. Camlar kırıldı hep.

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Yasin Murat.

"KAPIYI KIRIP ÇIKARTTILAR"

Ben patlama olan evdeydim. Boşaltın dediler. Ben kapıyı açamadım. Kapı kitlenmiş patlama olunca. Balkondan polislerin sesi geldi. Yardım istedim kapı açılmıyor diye. İtfaiye ekibini gönderdiler. Kapıyı kırdılar biz de öyle çıktık.

"7 KİŞİYDİK, HEPİMİZ SAĞ KURTULDUK"

Biz evde 7 kişiydik. Hepimiz sağ kurtulduk. Binada başka insanlarda vardı. Üst katımızda Iraklılar vardı. Polisler boşaltın dediler ama biz çıkmadık evden Kapı üzerimize kitlendi. Ailem başka yerde kalıyor şu an ben buradayım. Bir tane kız çocuğu vefat etmiş çocuklardan. Anneleri hamileydi. Bir de oğulları vardı."

ÖZGÜN Ankara Keçiören'de patlamada ölen yaralanan var mı?